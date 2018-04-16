У главы МВД Украины Арсена Авакова есть свой план по возвращению оккупированной территории Донбасса в состав Украины. Он называется «тактика мелких шагов, которым аплодируют все».

«Я не считаю, что реинтегрировать можно сразу всю территорию оккупированного Донбасса. «Голубых касок» столько нет – на всю территорию. Поэтому я предлагаю, условно говоря, взять сначала отдельно Горловку или Новоазовский район», – рассказал министр внутренних дел в интервью «Украинской правде».

«План такой: заходят миротворцы и встают на границе условного города Горловка или сельского Новоазовского района. Границу с оккупированной территорией сразу берут под контроль и «голубые каски», и украинские пограничники. Внутрь этой вернувшейся в Украину территории заходят органы украинской юстиции и проводят выборы по нашему закону», – заявил он.

По словам главы МВД, не имеет значения, кто победит на этих выборах: на местных выборах там в большинстве случаев выберут кого-то с откровенно проимперскими взглядами. «Главное – сформировать переходную администрацию: на основе этих новых, избранных по украинскому закону органов и представителей государственной власти Украины. Туда должна прийти центральная власть вместе с украинскими полицейскими силами», – подчеркнул Аваков.

После этого, по его мнению, Украина должна принять закон об амнистии, который должен касаться абсолютно всех, кроме тех, «у кого на руках кровь, кто убивал наших солдат, участвовал в репрессиях против мирного населения». Также, продолжил министр внутренних дел, придется принять закон «о коллаборантах».

Также МВД разрабатывает план действий для разных сценариев на Донбассе.

«Но закон «о коллаборантах» – обязателен, потому что нужно определить статус каждого человека. Официально установить, что он такой же гражданин Украины, как и все остальные. Он или жертва, которых большинство, или участник, но не критический. Или все же заслуживает меры порицания», – отметил он.

Также, конечно, нужно будет решать вопросы с «переходным статусом» оккупированных территорий, добавил он. «Во-первых, это будет касаться какого-то специального экономического статуса. Эта территория должна будет восстанавливаться после оккупации опережающими темпами», – рассказал глава МВД.

«Предположим, что в отдельно взятый отгороженный от сепаратистов район или Горловку зашла украинская власть. Соответственно, там начинает поддерживать общественный порядок украинская полиция. Я даже допускаю какое-то, вероятно переходное, совместное патрулирование украинских сил МВД с местными представителями территориальных громад, которых будут делегировать местные райсоветы», – продолжил Аваков.

Дальше, по его словам, начинается восстановление инфраструктуры и повышение качества жизни людей, которые находились в оккупации: восстановление подачи воды, электроэнергии, выдача нормальных украинских паспортов. При этом, отметил министр, степень проверки людей с оккупированных территорий должна быть специальная, чтобы не выдавали кому попало украинские паспорта, а только украинским гражданам.

«Очевидно, будут нюансы переходного периода, но суть такая – постепенно жители оккупированных территорий вступают в гражданские права нормальных украинцев и получают соответствующее качество жизни: школы, институты, образование, медицину, безвизовый режим, отстраиваются дороги, восстанавливаются взорванные мосты и так далее», – считает глава МВД. «Второй шаг – эту же самую процедуру повторяем на следующих, соседних, условно, пяти районах. На сколько хватает сил и доверия», – добавил Аваков. Министр внутренних дел прогнозирует, что будут нюансы, связанные с особенностями переходного периода.

«Если это все реализовать, то постепенно мы сможем выйти на ситуацию, когда украинские пограничники стоят на границе Украины и России, полностью обеспечивая контроль. Вместе с ними стоят «голубые каски», о которых договаривается Порошенко», – подытожил он.

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