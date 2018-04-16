Во время ракетного удара по Сирии, что нанесли , Великобритания и , российские военные корабли, самолеты и подводные лодки заблокировали британскую субмарину класса Astute с ракетами в Средиземном море.

Как пишет , подводная лодка провела несколько дней, пытаясь избежать обнаружения в напряженном и опасном соревновании. Всего на нее охотились два российских фрегата и самолет против подводных лодок, передает со ссылкой на .

Также в "охоте" приняли участие две подводные лодки, получившие название "Черная дыра" узападных военно-морских экспертов, поскольку они довольно тихие, и их трудно обнаружить. До этого они базировались в порту сирийского города Тартус, однако незадолго до атаки покинули порт. Российские подводные лодки класса "Кило" оснащены торпедами и противокорабельными ракетами.

На помощь британской субмарине пришел американский самолет P-8 Poseidon, который отслеживал российские корабли и самолеты.

Напомним, 14 апреля , Великобритания и провели военную операцию в Сирии в ответ на химическую атаку правительственными силами Башара Асада. В результате были поражены объекты, имеющие отношение к программе сирийского правительства по использованию химического оружия. Погибших в результате операции нет, однако трое человек получили осколочные ранения.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира