|Стало известно, что станет с ценой на хлеб в ближайшие 2 года
|16.04.2018 10:40
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В Украине в течение двух ближайших лет подорожают хлебобулочные изделия.
По словам директора ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, прогнозируемое подорожание составляет 1,7-2% в месяц, пишет Обозреватель.
«В Украине цена черного хлеба отличается от европейской на 15%. На белый хлеб разница с Европой составляет 30%», — сказал эксперт.
В то же время он отметил, что цена на зерновые останется стабильной. Ведь в Украине цена на хлеб политическая. Поэтому стоимость сырья и муки растет быстрее, чем цена на хлеб.
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