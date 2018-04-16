В Украине в течение двух ближайших лет подорожают хлебобулочные изделия.

По словам директора ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, прогнозируемое подорожание составляет 1,7-2% в месяц, пишет Обозреватель.

«В Украине цена черного хлеба отличается от европейской на 15%. На белый хлеб разница с Европой составляет 30%», — сказал эксперт.

В то же время он отметил, что цена на зерновые останется стабильной. Ведь в Украине цена на хлеб политическая. Поэтому стоимость сырья и муки растет быстрее, чем цена на хлеб.

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