|11 пострадавших в ДТП в Одессе
|16.04.2018 10:43
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Автобус «Мерседес» и грузовой автомобиль этой же марки столкнулись на перекрестке улиц Кордонная и Корнюшина в Одессе около 6:30 в понедельник, пострадали 11 человек.
11 пострадавших при столкновении грузовика и автобуса в Одессе , информирует svodka.net.
Как сообщила журналистам пресс-секретарь патрульной полиции Одессы Алла Марченко, в результате столкновения за медицинской помощью обратились 11 человек.
Оба транспортных средства в результате столкновения перевернулись.
В настоящее время на месте происшествия работает следователь.
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По предварительным данным, ДТП произошло в связи с тем, что водитель автобуса не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю.
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