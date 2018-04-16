Автобус «Мерседес» и грузовой автомобиль этой же марки столкнулись на перекрестке улиц Кордонная и Корнюшина в Одессе около 6:30 в понедельник, пострадали 11 человек.

11 пострадавших при столкновении грузовика и автобуса в Одессе , информирует svodka.net.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь патрульной полиции Одессы Алла Марченко, в результате столкновения за медицинской помощью обратились 11 человек.

Оба транспортных средства в результате столкновения перевернулись.

В настоящее время на месте происшествия работает следователь.

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По предварительным данным, ДТП произошло в связи с тем, что водитель автобуса не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю.

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