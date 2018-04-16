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Гарбуз: В лесу отшельником в землянке я прожил три года. Убил волчицу, а ее волчат выходил – это был мой крест за убийство их матери
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16.04.2018 10:43
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Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий
Гарбуз рассказал в интервью изданию "ГОРДОН", что решил уйти жить в
лес из-за возникших у него сомнений. Гарбуз рассказал о жизни в
лесу Фото: loga.gov.ua "Я ушел служить в армию еще в Советском
Союзе, в 1989-м, а вернулся в "вільну Україну". В Луганской области
уже появились пацаны в бордовых пиджаках, крутились возле шахт.
Начались контрабанда, рейдерство, отжимы. У меня состояние было… ну
на грани срыва. Я тогда спортом занимался, одни мои знакомые ушли в
милицию, другие, наоборот, надели золотые цепи на шею. А я принял
решение уйти в лес", – рассказал Гарбуз.По словам чиновника,
решение он принял из-за возникших у него сомнений."Я прожил в лесу
три года: ни электричества, ни других благ цивилизации не было. Жил
отшельником в землянке. Родные приезжали, мама плакала, на колени
вставала: "Синочок, всі діти як діти, а ти в мене збожеволів,
повернись додому". А я не мог, мне нужно было разобраться внутри
себя, найти себя", – отметил Гарбуз.Глава Луганской ОГА
рассказал, что в яме, где он сделал землянку, жила волчица."У меня
с ней конфликты начались, в конце концов я ее убил. Но у нее,
оказывается, были волчата. Я их потом нашел со своими собаками.
Волчата уже подыхали с голоду. Естественно, начал их выхаживать,
это был мой крест за убийство их матери. Волчата ожили, окрепли, я
решил выбрать себе самого сильного, а остальных раздать. Бросал им
мясо, они за него дрались, а я наблюдал. Изо дня в день наблюдал и
выбрал самого сильного. Через время понял: самый сильный не всегда
самый храбрый. Тогда я выбрал самого храброго и только через
полтора месяца выбрал самого умного. Ею оказалась маленькая
волчица, которая вообще ни разу не дралась за первый кусок мяса,
потому что знала: еще шесть кусков я точно дам", – подчеркнул
губернатор.Он добавил, что полученный в те годы опыт использовал и
в управленческой деятельности. "Когда я стал губернатором,
собрал чиновников и сказал: я долго жил в лесу, ни на кого не
надеюсь, кроме себя, заранее прощаю всех, кто меня предаст, но вы
должны быть честны перед собой. Рассказал им о случае с волчицей и
добавил: буду бросать финансовые и политические косточки и выберу
самого умного из вас", – заключил Гарбуз.Юрий Гарбуз
возглавил военно-гражданскую и областную государственную
администрации Луганской области в июле 2016 года.
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