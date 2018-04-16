В понедельник утром, 16 апреля, в Одессе столкнулись маршрутка и грузовик. Об этом сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Одессы Алла Марченко, пишет Интерфакс-Украина.

По полученным данным, дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении улиц Кордонная и Корнюшина - автобус "Mercedes" столкнулся с грузовым автомобилем этой же марки. В результате аварии медицинская помощь понадобилась 11 пострадавшим.

Стоит отметить, что в результате столкновения оба транспортных средства перевернулись.

В правоохранительных огранах сообщили, что авария произошла из-за того, что водитель автобуса не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю.

В то же время местное издание "Думская" сообщает, что между пострадавших есть несовершеннолетний пассажир. Шестилетнего мальчика доставили в больницу с легкими телесными повреждениями.

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