В городе Вишневом Киевской области произошел пожар в автокофейне, припаркованной на обочине. Об этом сообщили в пресс-службе Киево-Святошинского райотдела ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.

"Пожар случился 15.04.2018 в 21:48 в автомобиле "Таврия". Авто было припарковано на улице Черновола, 1 в г. Вишневое. Пострадавших в результате пожара нет", - говорится в сообщении.

Отмечено, что газовый баллон в автомобиле в результате пожара не получил повреждений.

Также указано, что пожар удалось потушить до прибытия пожарных.

Напомним, в Мирнограде произошел пожар в одном из частных домовладений, в результате которого погибла 6-летняя девочка.

Также сообщал, что 13 апреля в Одессе на 13-й станции Большого Фонтана в результате пожара сгорел ресторан. Погибших и пострадавших нет.

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