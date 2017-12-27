|Маршрутка врезалась в полицейский автомобиль в Киеве
|27.12.2017 02:57
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В столице на улице Братиславская марштутний автобус врезался в автомобиль патрульной полиции. Об этом сообщает со ссылкой на ресурс dtp.kiev.ua.
"ДТП в Киеве с участием патрульной полиции на улице Братиславская. Предварительно, водитель маршрутного автобуса безуспешно выехал из остановки и врезался в Toyota Prius", - говорится в сообщении.
Отмечено, что в результате удара полицейский автомобиль выехал на трамвайные пути.
На данный момент информации о пострадавших нет.
На месте инцидента ожидается патрульная полиция.
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