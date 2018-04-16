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Бывший директор ФБР Джеймс Коми сказал, что Дональд Трамп «морально непригоден» быть главой США.

«Президент, который видит моральное равенство в Шарлотсвилле (он не осудил неонацистов после вспышек насилия в этом городе в прошлом году), который говорит о женщинах и обращается с ними как с куском мяса, постоянно врет о большом и малом, и настаивает на том, что американцы верят в это; этот человек не подходит для роли президентом США по моральным принципам «, — рассказывает Коми в интервью ABC.

На вопрос, считает ли он, что Трамп должен пройти через импичмент, Коми не дал однозначного ответа.

«Импичмент — это вопрос закона, фактов и политики, и это будет определено всеми людьми. Он позволит американскому народу слезть с крючка. Люди в этой стране должны встать, перейти в кабину для голосования и провозгласить их ценности», — добавил экс-директор ФБР.

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