Пишут, что в Енакиево это становится массовым явлением. Видимо, там есть какая-то похоронная конторка тайно покупает это краденное добро, чтобы продать его по второму кругу.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Денис Казанский, информирует svodka.net.

Раньше на кладбищах в Донбассе крали в основном металл. Оградки, швеллеры, таблички из цветмета.

Теперь дошло уже до гранитных надгробий.

Пишут, что в Енакиево это становится массовым явлением. Видимо, там есть какая-то похоронная конторка тайно покупает это краденное добро, чтобы продать его по второму кругу.

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Кто-то еще сталкивался с таким? Практикуется ли такое еще где-то кроме ОРДЛО?

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