|В ОРДЛО начали воровать даже гранитные надгробья, - Денис Казанский
|16.04.2018 10:50
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Пишут, что в Енакиево это становится массовым явлением. Видимо, там есть какая-то похоронная конторка тайно покупает это краденное добро, чтобы продать его по второму кругу.
Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Денис Казанский, информирует svodka.net.
Раньше на кладбищах в Донбассе крали в основном металл. Оградки, швеллеры, таблички из цветмета.
Теперь дошло уже до гранитных надгробий.
Пишут, что в Енакиево это становится массовым явлением. Видимо, там есть какая-то похоронная конторка тайно покупает это краденное добро, чтобы продать его по второму кругу.
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Кто-то еще сталкивался с таким? Практикуется ли такое еще где-то кроме ОРДЛО?
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