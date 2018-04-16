Дети Лиза и Гарри и внучка Клавдия Земцова поздравили Аллу Пугачеву с днем рождения. Пугачевой исполнилось 69 лет Фото: alla_orfey / Instagram Видео на своей странице в Instagram разместил супруг Пугачевой, шоумен Максим Галкин. С днём рождения, любимая! #аллапугачева #алла #деньрождения Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 15 Апр 2018 в 12:22 PDT 16 апреля Алле Пугачевой исполняется 69 лет.Двойняшек Лизу и Гарри 18 сентября 2013 года певице Алле Пугачевой и шоумену Максиму Галкину родила суррогатная мать.Клавдия Земцова – дочь певицы Кристины Орбакайте, которую Пугачева родила от первого мужа Миколаса Эдмундаса Орбакаса 25 мая 1971 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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