|Младшие дети и внучка поздравили Пугачеву с днем рождения
|16.04.2018 10:51
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С днём рождения, любимая! #аллапугачева #алла #деньрожденияПубликация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 15 Апр 2018 в 12:22 PDT
16 апреля Алле Пугачевой исполняется 69 лет.Двойняшек Лизу и Гарри 18 сентября 2013 года певице Алле Пугачевой и шоумену Максиму Галкину родила суррогатная мать.Клавдия Земцова – дочь певицы Кристины Орбакайте, которую Пугачева родила от первого мужа Миколаса Эдмундаса Орбакаса 25 мая 1971 года.
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