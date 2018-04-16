"Роскосмос" планирует создать сверхтяжелый носитель к 2028 году согласно Федеральной космической программе. До 2025 года "будут проведены работы по созданию проектно-конструкторского и промышленного задела под будущий носитель". При этом облик нового комплекса ракеты-носителя сверхтяжелого класса будет проработан уже к середине декабря текущего года. Об этом сообщает со ссылкой на интервью главы научно-технического совета госкорпорации "Роскосмос" Юрия Коптева, опубликованного изданием Известия.

"Нам поставили задачу — сделать такую ракету. Согласно Федеральной космической программе, до 2025 года будут проведены работы по созданию проектно-конструкторского и промышленного задела под будущий носитель. Создать сверхтяжелый носитель необходимо к 2028 году.Для этого целый ряд научных и прикладных задач надо описать в технико-экономическом обосновании, которое появится в декабре этого года. И, естественно, в эскизном проекте, который должен быть сделан до конца следующего. Заодно должны быть определены и механизмы финансирования. Работа очень серьезная, она требует больших ресурсов. Сегодня ближайшая реперная точка — это середина декабря 2018 года. До этого времени мы должны определить облик ракеты и объем необходимых ресурсов, проработать задачи, определить массу полезных нагрузок. Дальше, до конца следующего года, необходимо сделать эскизный проект, который полностью опишет всю производственную кооперацию и решит ресурсные вопросы", - отметил Ю. Коптев.

Как сообщал , основателя Tesla и SpaceX Илона Маска после запуска сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy признали более влиятельным на рынке космической индустрии, нежели всю Россию.

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