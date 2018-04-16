Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью BFMTV в воскресенье заявил, что удар США, Франции и Великобритании по Сирии был справедливым «в рамках международного сообщества», передает «Интерфакс».

Россия «подорвала действия международного сообщества» и тем самым является сообщницей тех, кто применил в Сирии химическое оружие, сказал французский руководитель.

«Есть резолюция от сентября 2013 года, которая предусматривает использование силы, если не соблюдается запрет на использование химического оружия. Русские постоянно блокировали голосование. Русские являются сообщниками. Они не использовали хлор, но методично выстраивали недееспособность международной дипломатии», — сказал Макрон.

По его словам, он убедил президента США Дональда Трампа не отказываться от обязательств по Сирии, а также убедил его, «что надо было ограничить эти удары объектами химического оружия».

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