Иногда в отношениях можно запутаться. В один миг кажется, что парень от вас без ума, а на следующий день он бесследно исчезает, пишет со ссылкой на .

Вот верные признаки того, что мужчина хочет остаться в вашей жизни надолго:

1. Он общается с вашими родственниками.

Посещение семейных встреч — это то, чего большинство из нас боится. Никогда не знаешь, какие неловкие споры могут разгореться между родственниками, а сбежать невозможно, пока не разрешит партнёр.

Если ваш мужчина охотно ходит с вами навещать ваших родных, он явно собрался оставаться с вами. Он хочет познакомиться и подружиться с людьми, которые, вероятно, когда-нибудь станут его родственниками.

2. Он советуется с вами об одежде.

Не исключено, что он просто считает вас фэшн-гуру. Но скорее только, он желает произвести на вас чувство, одеваясь так, как вам понравится.

3. Он хочет ходить с вами по делам.

Скажем честно: даже у самого интересного в мире человека имеются скучные дела. Если мужчина готов ездить с вами в банк или за покупками, то не потому, что это очень интересно.

Просто он хочет проводить с вами как можно больше времени.

4. Он чинит вещи у вас дома.

Ещё один способ для мужчины продемонстрировать женщине свою полезность — выступить в роли мастера. Он может заметить у вас дома перегоревшую лампочку или скрученный кран и предложить свою помощь.

Даже если задача элементарна, мужчины любят решать проблемы. Зачем? Чтобы показать, какой из них получится хороший муж.

5. Он готовит для вас.

Пусть он и не замечательный повар, но если он тщательно следует рецепту, чтобы вас побаловать, то это точно любовь. Парни, выходящие из зоны комфорта, чтобы сделать вам приятное, обычно пытаются показать, что вам с ними будет хорошо.

6. Он планирует особые свидания или путешествия.

Большинство мужчин предпочитают действовать по наитию. Но их партнёрши часто надеются на большее. Влюблённые мужчины знают это и планируют для вас особые события, которые вас порадуют.

7. Он слушает и запоминает ваши рассказы.

Все мы иногда рассказываем скучные истории и делимся незначительными подробностями. Вежливые люди всегда стараются слушать и кивать, но при этом не уделяют особого внимания.

Если же ваш мужчина помнит подробности о ваших подругах и родных из ваших рассказов, значит, ему действительно важно, что вы говорите. Он старается узнать о вас побольше, чтобы стать ближе. А в стремительном современном мире это редкость!

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