Стоимость акций российской компании UC Rusal бизнесмена Олега Дерипаски упала на Гонконгской фондовой бирже до исторического минимума на фоне обещаний США объявить о новых антироссийских санкциях в понедельник, 16 апреля.

Об этом свидетельствуют данные Гонконгской биржи, пишет Левый Берег.

В понедельник акции компании упали почти на 30% по сравнению с уровнем закрытия. По состоянию на 10:51 по киевскому времени их стоимость составляла 1,43 гонконгского доллара за штуку (0,18 доллара США). Прежде самой низкой отметкой, до которой опускалась цена на акции Rusal, было 2,09 гонконгского доллара (12 июня 2016 года).

Днем ранее Минфин США анонсировал новые санкции против России из-за поддержки президента Сирии Башара Асада, которого Штаты считают ответственным за организацию химических атак в республике. Отмечалось, что санкции коснутся компаний, осуществляющих поставки сирийским властям.

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Компания UC Rusal и ее основной хозяин Олег Дерипаска попали под американские санкции 5 апреля. После этого акции компании резко упали, и она объявила о возможности технических дефолтов по кредитным обязательствам. Перед введением санкций акции Rusal торговались на уровне 4,64 гонконгского доллара за штуку.

UC Rusal получает 79% своей выручки от продажи алюминия за рубежом, причем на США приходится около 14%.

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