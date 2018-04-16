



Відома співачка Оля Полякова днями дала відвертий коментар "Новому времени", розповівши про свій досвід домагань під час роботи.





"Пристають, звичайно, і в моєму житті це було багато разів. Навіть один дуже відомий продюсер намагався посадити мене до себе на коліна. Я була проти і тому, до речі, не потрапила в одну дуже популярну жіночу групу", – сказала вона. Звісно, мінімум деталей, втім, зірка зізналась, що у колективі було троє учасниць.





"Найгірше - це те, що в нашому суспільстві говорити про це вголос боляче і неможливо. Якщо тебе хтось домагався, йому за це нічого не буде! Подивіться на інтерв'ю з відомими українськими продюсерами, вони відкритим текстом кажуть: хочеш бути зіркою - будь готова", - підкреслила Полякова

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