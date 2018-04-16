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"Це було багато разів": Оля Полякова зізналась про домагання
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16.04.2018 11:04
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Відома співачка Оля Полякова днями дала відвертий коментар "Новому
времени", розповівши про свій досвід домагань під час роботи.
Звісно, мінімум деталей, втім, зірка зізналась, що у колективі було
троє учасниць.
"Пристають, звичайно, і в моєму житті це було багато разів. Навіть
один дуже відомий продюсер намагався посадити мене до себе на
коліна. Я була проти і тому, до речі, не потрапила в одну дуже
популярну жіночу групу", – сказала вона.
"Найгірше - це те, що в нашому суспільстві говорити про це вголос
боляче і неможливо. Якщо тебе хтось домагався, йому за це нічого не
буде! Подивіться на інтерв'ю з відомими українськими продюсерами,
вони відкритим текстом кажуть: хочеш бути зіркою - будь готова", -
підкреслила Полякова
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