В понедельник, 16 апреля, семья известного радиоведущего Анатолия Анатолича празднует медную свадьбу, в связи с этим ведущий поделился несколькими редкими фотографиями из своего архива, сообщает Viva .

Стоит отметить, что ровно 7 лет назад - 16 апреля 2010 года - состоялась свадьба телеведущего со своей супругой Юлией. На тот момент Юла являлась PR-агентом Светланы Лободы, а сегодня она директор собственного PR-агентства.

Кроме этого, во всех своих интервью Анатолич называет семью своей главной гордостью и достижением. У Анатолия и Юлии двое прекрасных дочерей: 6-летняя Алиса и 5-летняя Лолита. Супруги всегда поддерживают друг друга и успевают соединять сложные рабочие графики с воспитанием малыше.

Как сообщал svodka.net ранее, народный депутат Украины, прежний руководитель "Правого сектора" Дмитрий Ярош поделился трогательным семейным фото.

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