В полиции заявили, что 14 апреля в Киеве пытался покончить с собой действующий сотрудник Службы безопасности Украины, а в Киево-Святошинском районе застрелился прежний работник СБУ. Источник "Интерфакс-Украина" в правоохранительных органах сообщил, что случаи не связаны со служебной деятельностью пострадавших. Офицер СБУ госпитализирован после попытки самоубийства Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com В пресс-службе Главного управления Национальной полиции Киева агентству подтвердили, что 14 апреля в Оболонском районе столицы мужчина пытался совершить самоубийство, выстрелив в себя из пистолета. "Он доставлен в больницу, открыто уголовное производство по факту попытки самоубийства", – рассказали в пресс-службе.Источник в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о рядовом офицере СБУ, и попытка самоубийства не связана с его служебной деятельностью.При этом 14 апреля в Киево-Святошинском районе из наградного пистолета застрелился мужчина, который ранее служил в полиции и СБУ, а в последнее время нигде не работал. Открыто уголовное производство по факту самоубийства по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.По информации источника, следствие считает, что самоубийство не связано с предыдущими кое-где работы мужчины.Журналист Станислав Речинский сообщил 15 апреля, что сотрудник Службы безопасности Украины Сергей Ткаченко стрелял в себя из пистолета Макарова, а экс-заместитель начальника управления СБУ в Киеве Олег Вовчок – из пистолета Saue. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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