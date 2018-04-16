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В Киевской области стреляли в себя бывший и действующий сотрудники СБУ. Следствие не связывает случаи с их служебной деятельностью – СМИ
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16.04.2018 11:07
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В полиции заявили, что 14 апреля в Киеве пытался покончить с собой
действующий сотрудник Службы безопасности Украины, а в
Киево-Святошинском районе застрелился прежний работник СБУ.
Источник "Интерфакс-Украина" в правоохранительных органах сообщил,
что случаи не связаны со служебной деятельностью пострадавших.
Офицер СБУ госпитализирован после попытки самоубийства Фото:
Александр Хоменко / Gordonua.com В пресс-службе Главного управления
Национальной полиции Киева агентству подтвердили, что 14 апреля в
Оболонском районе столицы мужчина пытался совершить самоубийство,
выстрелив в себя из пистолета. "Он доставлен в больницу, открыто
уголовное производство по факту попытки самоубийства", –
рассказали в пресс-службе.Источник в правоохранительных органах
уточнил, что речь идет о рядовом офицере СБУ, и попытка
самоубийства не связана с его служебной деятельностью.При этом 14
апреля в Киево-Святошинском районе из наградного пистолета
застрелился мужчина, который ранее служил в полиции и СБУ, а в
последнее время нигде не работал. Открыто уголовное производство по
факту самоубийства по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.По
информации источника, следствие считает, что самоубийство не
связано с предыдущими кое-где работы мужчины.Журналист Станислав
Речинский сообщил 15 апреля, что сотрудник Службы
безопасности Украины Сергей Ткаченко стрелял в себя из пистолета
Макарова, а экс-заместитель начальника управления СБУ в Киеве Олег
Вовчок – из пистолета Saue.
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