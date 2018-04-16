В жилом доме в Черкасской области произошел пожар, в результате которого погибла 3-летняя девочка. Об этом сообщил пресс-секретарь начальника УГСЧС Украины в Черкасской области Константин Проценко в Facebook, передает

"14 апреля в 18:17 в оперативно-координационный центр Управления из города Тальное поступило сообщение о пожаре в жилом доме, расположенном на улице Свободы. Когда произошел пожар, в доме вместе с шестью детьми находился их 65-летний дедушка с инвалидностью 1 группы. Пятеро детей сумели самостоятельно покинуть опасную зону. Заметив, что на улице отсутствует трехлетняя внучка, мужчина вернулся на ее поиски внутрь горящего дома, однако, получив ожоги 45% тела, вынужденно отступил. Девочку, которая успела получить ожоги почти только тела, нашел и вынес на улицу 45-летний Юрий Туркаленко, который прибежал к месту происшествия на крики женщин", - говорится в сообщении.

Пострадавших госпитализировали в центральную районную больницу.

"Несмотря на усилия врачей, девочку, которая получила ожоги 95% тела, спасти не удалось. Пожилой мужчина в тяжелом состоянии находится в реанимации", - отметил Проценко.

По последним данным, причиной пожара стало короткое замыкание электрической сети.

Напомним, в Мирнограде произошел пожар в одном из частных домовладений, в результате которого погила 6-летняя девочка. Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.

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