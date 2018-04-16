Об этом на своей странице в соцсети рассказал журналист Станислав Речинский.

Отмечается, что одно из самоубийств произошло в селе Михайловская Рубежовка в Киево-Святошинском районе, — замначальник киевского главка СБУ, уволившийся в 2017 году, Олег Вовчок 1978 года рождения застрелился из нарезного «Зауэра», — об этом поздно вечером в субботу, 14 апреля, рассказал правоохранителям сын гражданской жены экс-бойца СБУ.

Попытка второго самоубийства произошла в 14:15 воскресенья, 15 апреля, — сотрудник Департамента СБУ по защите национальной государственности Сергей Ткаченко 1985 года рождения выстрелил себе в голову из пистолета Макарова, однако, остался жив и был госпитализирован.

В СБУ рассказали «Обозревателю«, что осведомлены только об одной попытке суицида, в то время как в полиции утверждают, что в Киевской области 14 апреля зафиксировали одно самоубийство, однако, мужчина не был работником СБУ.

Отметим, что в социальных сетях встревожились таким происшествием.

«Какие-то странные «совпадения» в последнее время происходят в спецуре…», «Похоже, мы «накануне грандиозного шухера», «Не выдержали бремя преступлений против народа, совесть замучила», «Что-то тут не то…», «Неспроста это все — такие совпадения, — и способ, и день… дали по-офицерски не замарать честь конторы и уйти самим, но наверняка мы этого уже никогда, наверное, не узнаем», «Случайностью тут и не пахнет», «Мор какой-то», — прокомментировали пользователи соцсетей.

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