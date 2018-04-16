Вы вообще можете себе представить такое, чтобы в США власти начали бороться с Цукербергом или отключать Фейсбук? Или Твиттер? Или повели бы войну на уничтожение Илона Маска и всех его проектов? А вот государство российское это делает, не моргнув глазом.

Запрет Telegram, а также законопроект о новых российских санкциях против иностранных государств, открывающий путь к тотальному запрету практически только западного, от продуктов и лекарств до программного обеспечения, за которым по неумолимой логике вещей рано или поздно последуют новые запреты — вплоть до свободного доступа к Фейсбуку, Твиттеру, интернету вообще, выезда за границу и т.д., и т.п., красноречивым образом совпало с появлением статьи Владислава Суркова «Одиночество полукровки». Это знак, честное слово, знак свыше!

В сурковском опусе, если кто еще не читал его, помощник президента России провозглашает завершенным растянувшееся на 400 лет «эпическое путешествие России на Запад», «прекращение многократных и бесплодных попыток стать частью Западной цивилизации, породниться с «хорошей семьей» европейских народов», информирует svodka.net.

Невозможность только этого, по Суркову, давно уже стала очевидным для всех фактом.

Не без литературного изящества написанный текст (пристрастие помощника президента к сочинительству известно давно), на мой взгляд, настолько беспомощен с точки зрения понимания всемирно-исторического процесса, что мне даже как-то неловко подвергать его суровому критическому разбору.

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Чего стоит один только сурковский перл, что Лениным и Троцким двигала отчаянная боязнь «отстать от Запада, помешавшегося в ту пору на социализме». Или утверждение, что Советский Союз развалили для того, чтобы сделать страну размером поменьше — авось, такую возьмут в состав Европы. «Вдвое сократили демографический, промышленный, военный потенциалы. Расстались с союзными республиками, начали было расставаться с автономными… Но и такая, умаленная и приниженная Россия не вписалась в поворот на Запад».

И все прочее — в таком же духе.

Однако вовсе проигнорировать статью многолетнего и очень влиятельного сотрудника Путина, всегда претендовавшего на роль интеллектуала при власти, было бы неправильно. Озвучивает ли Сурков собственные комплексы, или же пытается сформулировать мысли, которые роятся в голове у его начальника — нам не узнать наверняка. Но мы вправе допустить, что в данном случае пером Суркова водит Путин.

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И без появления опуса Владислава Юрьевича давно сложилось ощущение, что Путин обиделся на западный мир и говорит ему: «Ах, вы нас не хотите принять и полюбить не беленькими и пушистыми, а вот такими, какие мы есть, черненькими? (Читай: коррумпированными, агрессивными, воинственными, презирающими демократические права и свободы, давно ставшие нормой жизни в западном мире, отказывающимися соблюдать писанные международные законы и неписанные правила приличия, принятые в цивилизованном мире, лгущими на каждом шагу). Нет? Тогда без вас обойдемся!

Сурков (или Путин?) предрекает России сто, двести или даже триста лет геополитического одиночества.

И, задавшись вопросом, каким оно будет, это одиночество, предлагает два варианта ответа:

«Прозябанием бобыля на отшибе? Или счастливым одиночеством лидера, ушедшей в отрыв альфа-нации, перед которой «постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства»?

Из культового гоголевского текста про птицу-тройку Сурков опускает ключевое слово «и, косясь, постораниваются…»

Ведь на кого косятся, уступая дорогу, нормальные люди? На того, кто внушает страх своим бессмысленным, непредсказуемым поведением. Кто зачем-то мчится куда-то во весь опор, грозя смести все на своем пути, и не дает ответа: куда, зачем?

Впрочем, зачем — давно понятно. Все ради одного — чтобы Путин долго оставался у власти. Дальше — хотя трава не расти.

Мне кажется — судя по интонации — Сурков верит, что многовековое одиночество России в новую эпоху, наступившую после 2014 года, будет именно «счастливым одиночеством ушедшей в отрыв альфа-нации».

Увы, довольно сравнить объем и темпы роста ВВП России и ее соседей, особенно передовых держав мира, динамику развития науки, образования, медицины, географию новой научно-технической революции, идущей по планете темпами, потрясающими воображение, чтобы убедиться, что это не так.

В действительности Россию, охотно отгораживающуюся от неудобного, непослушного, требовательного к ней внешнего мира, гарантированно ожидает судьба «бобыля, прозябающего на обочине».

И запрет Телеграма — уверенный шаг в этом направлении. Телеграм — национальное достояние, которым Россия должна была бы гордиться. Самая известная в мире высокотехнологическая компания, связанная с Россией, созданная без распила бюджетных средств и природных ресурсов. Компания, создатель которой, а еще и соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров — герой целого поколения, «русский Марк Цукерберг».

Вы вообще можете себе представить такое, чтобы в США власти начали бороться с Цукербергом или отключать Фейсбук? Или Твиттер? Или повели бы войну на уничтожение Илона Маска и всех его проектов? А вот государство российское это делает, не моргнув глазом. Тем самом оно на самом деле совершает самоубийство. Потому что страна, убивающая — в прямом и переносном смысле — лучшее, что у нее есть, не имеет будущего.

Вопреки рассуждениям Суркова про то, что Россия — «западно-восточная страна-полукровка с ее двуглавой государственностью, гибридной ментальностью, межконтинентальной территорией, биполярной историей, и она, как положено полукровке, харизматична, талантлива, красива и одинока», на самом деле она становится все бездарнее и уродливее. И вместо былой харизмы моложавого преемника Ельцина — «лицо-подушка» постаревшего, подурневшего и совсем утратившего связь с реальностью президента.

А вот про одиночество Сурков врет и краснеет. У путинской России в союзниках отнюдь не одни армия и флот, как любил говорить давно почивший в бозе государь-император Александр III. Под объединяющим лозунгом: «Хамство. Сила. Наглость» — у России подобралась чудесная компания друзей в лице турецкого автократа Эрдогана, кровожадных иранских аятолл, любителя травить химическим оружием недостаточно готовых сирийского диктатора Башара Асада, «неистовой француженки» Марин Ле Пен и других европейских ультраправых. Ким Чен Ына только не хватает — для стилистической завершенности этого перечня. А вот Павел Дуров со своим Телеграмом, увы, сюда никак не вписывается.

Может, это и хорошо. Без миллионов Павлов Дуровых, уехавших и продолжающих уезжать из России на Запад в поисках лучшей, свободной, нормальной жизни, путинская Россия долго не протянет.

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