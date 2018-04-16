Взрывотехники изъяли фрагменты гранаты Ф-1 на месте взрыва в парке
Киото в Киеве. Двое пострадавших госпитализированы с осколочными
ранениями. случай зарегистрирован в журнале Единого учета заявлений
и сообщений Деснянского районного управления полиции Киева Фото:
kyiv.npu.gov.ua "Предварительно установлено, что в парке отдыхала
компания молодых людей. Между ними и прохожим возник конфликт, в
результате чего один из них бросил под ноги предмет, похожий на
гранату. От взрыва пострадал сам злоумышленник – 34-летний
житель Черниговской области и 21-летний житель Броваров: их с
осколочными ранениями доставили в больницу. Взрывотехники на месте
происшествия изъяли фрагменты гранаты Ф-1. Группа молодых людей
сразу разбежалась", – сказано в сообщении.Происшествие
зарегистрировано в журнале Единого учета заявлений и сообщений
Деснянского районного управления полиции Киева."Решается вопрос об
открытии уголовного производства", – добавили
правоохранители.Руководитель проекта dtp.kiev.ua Влад Антонов
сообщил, что гранату в парке Киото под ноги молодым людям бросил
нетрезвый участник АТО. По его словам, злоумышленника задержали.
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