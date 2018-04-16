Взрывотехники изъяли фрагменты гранаты Ф-1 на месте взрыва в парке Киото в Киеве. Двое пострадавших госпитализированы с осколочными ранениями. случай зарегистрирован в журнале Единого учета заявлений и сообщений Деснянского районного управления полиции Киева Фото: kyiv.npu.gov.ua "Предварительно установлено, что в парке отдыхала компания молодых людей. Между ними и прохожим возник конфликт, в результате чего один из них бросил под ноги предмет, похожий на гранату. От взрыва пострадал сам злоумышленник – 34-летний житель Черниговской области и 21-летний житель Броваров: их с осколочными ранениями доставили в больницу. Взрывотехники на месте происшествия изъяли фрагменты гранаты Ф-1. Группа молодых людей сразу разбежалась", – сказано в сообщении.Происшествие зарегистрировано в журнале Единого учета заявлений и сообщений Деснянского районного управления полиции Киева."Решается вопрос об открытии уголовного производства", – добавили правоохранители.Руководитель проекта dtp.kiev.ua Влад Антонов сообщил, что гранату в парке Киото под ноги молодым людям бросил нетрезвый участник АТО. По его словам, злоумышленника задержали. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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