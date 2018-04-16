Человек, который бросил гранату в столичном парке Киото в Деснянском районе, сейчас находится в больнице под охраной. Правоохранители открыли производство по двум статьям - "покушение на убийство" и "незаконное обращение с оружием". Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, передает

"21-летнего пострадавшего врачи прооперировали, его состояние стабильное. Житель Черниговской области, который бросил гранату, задержан в рамках ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Поскольку мужчина получил осколочные ранения ног, он находится в больнице под охраной. По словам врачей, его состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Установлено, что он ранее судим за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

Сведения внесены в Единый список досудебных расследований по двум статьям: по факту покушения на убийство (ст.15, ст.115 Уголовного кодекса Украины) и по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ст.263 Уголовного кодекса Украины). Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал в столичном парке Киото в Деснянском районе возле метро "Лесная" во время массовой драки мужчина бросил людям под ноги гранату.

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