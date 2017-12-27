Украинскому олигарху Дмитрию Фирташу главный суд Австрии дал отсрочку от экстрадиции в ,передает со ссылкой на .

Суд пересмотрит его апелляцию с просьбой пересмотреть, как ложный приговор Апелляционного суда Австрии, который позволил его экстрадицию в , сообщает его адвокат Ленни Дж.Дэвис.

"Верховный суд постановил приостановить экстрадицию господина Фирташа до рассмотрения его обращения", - сообщил он.

Верховный суд Австрии приостановил собственно рассмотрение дела до тех пор, пока суд Европейского Союза не вынесет предварительное решение о возможности применения Хартии ЕС по правам человека в апелляции против экстрадиции Фирташа.

Дмитрия Фирташа задержали в Австрии в марте 2014 году на требование американских следователей, но выпустили под залог в 125 млн.

обвиняют его в даче взятки в размере $18,5 млн за лицензию на разработку титановых месторождений в Индии вне конкурса. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

В феврале 2017 Высший земельный суд Вены разрешил экстрадицию Фирташа в .

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