Российская сторона вряд ли готова к компромиссам по Донбассу, а встреча лидеров Франции, Германии и Украины в Аахене запланирована для выработки стратегии давления на Кремль в этом вопросе.

Такое мнение в интервью "" высказал старший аналитик американской разведывательно-аналитической компании Stratfor Юджин Чаусовский, передает .

Комментируя запланированные в мае переговоры, знаток сказал: "Думаю, это попытка остальных стран четверки надавить на Россию, чтобы та делала больше для выполнения своей части Минских договоренностей – скорее, части сепаратистов, но, конечно, Россия стоит за ними".

"Я думаю, что это не сработает, как способ сделать Россию более готовой к компромиссам. На самом деле, как мы увидели за последние дни и недели, ситуация на поле боя на Востоке Украины только ухудшилась. Думаю, это происходит потому, что Россия пока не имеет стимула для компромисса. Особенно после последних санкций и учитывая то, что на Западе ситуация не становится лучше с точки зрения России", - подчеркнул Чаусовский.

При этом аналитик допускает обострение на Донбассе: "Ситуация может быть значительно хуже. Последние месяцы в Украине были сравнительно спокойными, однако они (россияне, - ред.) всегда могут начать военную операцию, если захотят". По его словам, "нормандские переговоры без России не окажут существенного влияния – по крайней мере того, которого пытаются достичь эти страны".

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