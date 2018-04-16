|Трамп был взбешен из-за того, что из Европы выслали меньше российских дипломатов, чем с США, - СМИ
|16.04.2018 11:18
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Президент США, который, похоже, ожидал, что другие страны вышлют такое же количество дипломатов, был взбешен тем, что его власть в СМИ выглядела как такая, которая заняла наиболее жесткую позицию по отношению к РоссииПрезидент США Дональд Трамп разозлился из-за того, что европейские страны выслали меньшее количество российских дипломатов в ответ на отравлении экс-шпигна Сергея Скрипача и его дочери, чем США.
Фото: afp.com
Дональд Трамп настаивал на том, чтобы США не играли ведущей роли в скоординированной ответы на отравление скрипачей. Он хотел, чтобы количество высланных из США российских дипломатов была соразмерна с количеством высланных Европе. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Washington Post .
"Мы сопоставим цифры. Мы не будем брать на себя лидерство. Мы только сопоставим цифры" , - именно такие инструкции давал Трамп, по словам одного из высокопоставленных представителей его администрации.
Когда на следующий день было публично объявлено о выдворении российских дипломатов, Трамп "взорвался". Он был шокирован и разочарован тем, что Франция и Германия высылают только по четыре дипломата - гораздо меньше, чем 60, высланных США.
Президент США, который, похоже, ожидал, что другие страны вышлют такое же количество дипломатов, был взбешен тем, что его власть в СМИ выглядела как такая, которая заняла наиболее жесткую позицию по отношению к России.
Помощники Трампа пытались убедить его, что общее количество, высланных европейскими странами дипломатов, почти такая же как и количество высланных из США.
"Меня не волнует общая цифра!", - бушевал Трамп.
Он обвинил своих помощников в том, что те якобы ввели его в заблуждение относительно масштабов выдворены дипломатов. Как отмечается, при этом, прозвучало большое количество бранных слов.
Напомним, что 29 стран решили выслать российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери. Всего было выслано более 150 дипломатов. Среди стран ЕС никоим образом не "наказали" Россию Австрия, Словения, Кипр и Греция.
Также НАТО решило выдворить 7 сотрудников российской дипломатической миссии в Брюсселе, которые работали в штаб-квартире Альянса.
Как известно, 4 марта Сергей Скрипач и его дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами химического отравления. С тех пор, они находятся в тяжелом состоянии . Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили нервно-паралитические вещества , предположительно изготавливались в России.
В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов . Такое решение поддержал Госдеп США.