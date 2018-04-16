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Трамп был взбешен из-за того, что из Европы выслали меньше российских дипломатов, чем с США, - СМИ
16.04.2018 11:18
Трамп был взбешен из-за того, что из Европы выслали меньше российских дипломатов, чем с США, - СМИ
Президент США, который, похоже, ожидал, что другие страны вышлют такое же количество дипломатов, был взбешен тем, что его власть в СМИ выглядела как такая, которая заняла наиболее жесткую позицию по отношению к России
Президент США Дональд Трамп разозлился из-за того, что европейские страны выслали меньшее количество российских дипломатов в ответ на отравлении экс-шпигна Сергея Скрипача и его дочери, чем США.
Трамп был взбешен из-за того, что из Европы выслали меньше российских дипломатов, чем с США, - СМИ Фото: afp.com

Дональд Трамп настаивал на том, чтобы США не играли ведущей роли в скоординированной ответы на отравление скрипачей. Он хотел, чтобы количество высланных из США российских дипломатов была соразмерна с количеством высланных Европе. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Washington Post .

"Мы сопоставим цифры. Мы не будем брать на себя лидерство. Мы только  сопоставим  цифры" , - именно такие инструкции давал Трамп, по словам одного из высокопоставленных представителей его администрации.

Когда на следующий день было публично объявлено о выдворении российских дипломатов, Трамп "взорвался". Он был шокирован и разочарован тем, что Франция и Германия высылают только по четыре дипломата - гораздо меньше, чем 60, высланных США.

Президент США, который, похоже, ожидал, что другие страны вышлют такое же количество дипломатов, был взбешен тем, что его власть в СМИ выглядела как такая, которая заняла наиболее жесткую позицию по отношению к России.

Помощники Трампа пытались убедить его, что общее количество, высланных европейскими странами дипломатов, почти такая же как и количество высланных из США.

"Меня не волнует общая цифра!", - бушевал Трамп.

Он обвинил своих помощников в том, что те якобы ввели его в заблуждение относительно масштабов выдворены дипломатов. Как отмечается, при этом, прозвучало большое количество бранных слов.

Напомним, что 29 стран решили выслать российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери. Всего было выслано более 150 дипломатов. Среди стран ЕС никоим образом не "наказали" Россию Австрия, Словения, Кипр и Греция.

Также  НАТО решило выдворить 7 сотрудников российской дипломатической миссии  в Брюсселе, которые работали в штаб-квартире Альянса.

Как известно, 4 марта  Сергей Скрипач и его дочь потеряли сознание  возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами химического отравления. С тех пор, они находятся в  тяжелом состоянии . Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили  нервно-паралитические вещества , предположительно изготавливались в России.

В связи с этим,  Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов . Такое решение поддержал Госдеп США.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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