Президент США, который, похоже, ожидал, что другие страны вышлют такое же количество дипломатов, был взбешен тем, что его власть в СМИ выглядела как такая, которая заняла наиболее жесткую позицию по отношению к России

Дональд Трамп настаивал на том, чтобы США не играли ведущей роли в скоординированной ответы на отравление скрипачей. Он хотел, чтобы количество высланных из США российских дипломатов была соразмерна с количеством высланных Европе. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Washington Post .

"Мы сопоставим цифры. Мы не будем брать на себя лидерство. Мы только сопоставим цифры" , - именно такие инструкции давал Трамп, по словам одного из высокопоставленных представителей его администрации.

Когда на следующий день было публично объявлено о выдворении российских дипломатов, Трамп "взорвался". Он был шокирован и разочарован тем, что Франция и Германия высылают только по четыре дипломата - гораздо меньше, чем 60, высланных США.

Президент США, который, похоже, ожидал, что другие страны вышлют такое же количество дипломатов, был взбешен тем, что его власть в СМИ выглядела как такая, которая заняла наиболее жесткую позицию по отношению к России.

Помощники Трампа пытались убедить его, что общее количество, высланных европейскими странами дипломатов, почти такая же как и количество высланных из США.

"Меня не волнует общая цифра!", - бушевал Трамп.

Он обвинил своих помощников в том, что те якобы ввели его в заблуждение относительно масштабов выдворены дипломатов. Как отмечается, при этом, прозвучало большое количество бранных слов.

Напомним, что 29 стран решили выслать российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери. Всего было выслано более 150 дипломатов. Среди стран ЕС никоим образом не "наказали" Россию Австрия, Словения, Кипр и Греция.

Также НАТО решило выдворить 7 сотрудников российской дипломатической миссии в Брюсселе, которые работали в штаб-квартире Альянса.

Как известно, 4 марта Сергей Скрипач и его дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами химического отравления. С тех пор, они находятся в тяжелом состоянии . Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили нервно-паралитические вещества , предположительно изготавливались в России.