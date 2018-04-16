|Украина вернет Крым и Донбасс сразу: процесс уже ускоряют, — блогер
|16.04.2018 11:20
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Новые санкции приведут к загниванию российской экономики, а обвал финансовых систем ускорит процесс.
Здесь ситуация проста – Путин бросил вызов всему остальному миру в 2014 году, он начал войну против только остального мира, который принял этот вызов и обязательно победит в этом противостоянии, на 100 процентов. И все действия только остального мира направлены на то, чтобы победить путинскую ОПГ, которая представляет Российскую Федерацию.
Поскольку никто в РФ не собирается кидаться ядерными боеголовками, то победа будет одержана чисто экономическим способом. Поэтому чем больше Путин быкует, тем сильнее будут санкции, тем быстрее будет одержана победа.
Помогут ли эти санкции в вопросе (возвращения Украине, — «Апостроф») Донбасса и Крыма? Путин может уже никуда не отступать, поскольку здесь стоит вопрос о том, когда прекратится режим оккупации им России. Я думаю, что все направлено на то, чтобы сбросить режим Путина.
Когда в России начнется экономический и финансовый беспорядок, за которым последует социальный и политический беспорядок, тогда путинскому режиму будет тяжело продолжать захват и удержание власти. Я думаю, что в этом контексте следует рассматривать проблему Крыма и Донбасса. То есть когда путинский режим падет, то проблема Донбасса и Крыма решится сразу за этим.
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