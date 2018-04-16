Весь мир знает, что российские военные находятся в Сирии и ведут боевые действия на стороне нелегитимного режима по просьбе нелегитимного правительства.

Об этом на своей странице в Facebook написал российский политик Михаил Касьянов, информирует svodka.net.

В связи с очередным применением Асадом химического оружия на этот раз в Восточной Гуте США, Франция и Великобритания нанесли точечные ракетные удары по военным объектам правящего в Дамаске режима, где предположительно находились лаборатории и склады химического оружия. Объекты уничтожены, жертв нет.

Асад с Путиным назвали ракетный удар коалиции «актом агрессии». При этом Турция, которую в Москве изображают союзником по сирийскому вопросу, приветствовала удары коалиции.

Специальная комиссия ООН установила, что с 2011 года сирийский правитель часто применял химическое оружие против гражданского населения своей страны. В 2014 году Башар Асад поклялся перед всем миром, что уничтожит все запасы химического оружия, а Россия выступила его поручителем. Вскоре Асад и Путин заявили о полном уничтожении химического оружия. Мир поверил этому. Но химические атаки продолжились. Россия оказалась заложником сирийского диктатора.

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Он солгал об уничтожении всех запасов химического оружия и, хладнокровно применяя его против гражданского населения, продолжает уничтожать демократическую оппозицию, называя её террористами.

Уже давно мировое общество не считает Асада легитимным главой Сирии. Применив химическое оружие он полностью утратил свою легитимность, если конечно она у него была. А весь мир сегодня справедливо считает Москву стороной конфликта в сирийской гражданской войне.

Весь мир знает, что российские военные находятся в Сирии и ведут боевые действия на стороне нелегитимного режима по просьбе нелегитимного правительства.

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Все эти годы я осуждал преступления сирийского диктатора и последовательно призывал руководство страны прекратить поддержку кровавого режима Асада. Это гибельный для нашей страны путь. Россия запятнала себя, став соучастником вопиющих преступлений против ни в чем неповинных людей.

Масштабный удар международной коалиции демонстрирует, что возмездие за преступления неотвратимо. Запад терпеть эти преступления больше не будет. Вашингтон уже объявил о предстоящем введении новых санкций теперь уже за поддержку режима Асада.

Путину давно пора одуматься, прекратить поддержку преступника, планомерно и хладнокровно уничтожающего свой народ в кровавой гражданской войне, в том числе руками наших военных и из нашего российского оружия. Эта война ничего не приносит России кроме позора, горя и международной изоляции.

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