Сегодня в Ираке произошло землетрясение магнитудой 4,5, а на Молуккских островах Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщает со ссылкой на Геологическую службу США.

Эпицентр подземных толчков в Ираке располагался в 79 км от населенного пункта Чамчамал. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Землетрясение зафиксировано в Индонезии в 02.30 по местному времени в 85,3 км северо-западнее острова Тернате.

Как сообщал мощное землетрясение произошло у берегов Сальвадора . Многие жители страны ощутили подземные толчки, после чего поспешили покинуть жилые помещения. Однако, по заявлениям властей, землетрясение никаких разрушений не принесло.

Напомним, сильное землетрясение произошло в Тихом океане.

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