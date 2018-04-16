Певица Ольга Романовская поделилась снимками с супругом, Андреем Романовским. Романовская: Любовь - это чувство, которое не контролируется ни временем, ни людьми, ни погодой Фото: romanovskaolga / Instagram Фото певица разместила на своей странице в Instagram."Любовь – это чувство, которое не контролируется ни временем, ни людьми, ни погодой... Только кем-то выше. А еще обстоятельства... Они могут влиять на общее отношение и теплоту в какой-то момент, но не на чувство, которое еще глубже. Видите океан? Вот волны – это обстоятельства. Усталость, материальная зависимость, раздражение, тяготы вместе прожитых лет, ревность, сплетни... Но если на дне все остается спокойно, то и на поверхности вскоре будет штиль", – написала она. Недавно прочитала пост у одной не малоизвестной девушки типа «любовь длится не долго, сама проверила». Конечно , звучало все более драматично. При всей симпатии и уважении, хочу опровергнуть здравость этого рассуждения. Это чувство, которое не контролируется ни временем, ни людьми, ни погодой... Только кем-то выше.А еще обстоятельства... Они могут влиять на общее отношение и теплоту в какой-то момент, но не на чувство, которое ещё глубже. Видите океан? Вот волны-это обстоятельства. Усталость, материальная зависимость,раздражение, тяготы вместе прожитых лет, ревность, сплетни... Но если на дне всё остаётся спокойно, то и на поверхности вскоре будет штиль. * Нет семей без этих волн( если есть, то мой вам низкий поклон * ). А волны- это ветер, просто агрессор) Не дайте агрессорам вмешиваться в Вашу жизнь. Руководить Вашим настроением, Вашими чувствами и отношениями к дорогим Вам людям. Я не первый год расплачиваюсь за зависть и предательство тех, за которых в свое время была готова глотку перегрызть любому, кто не так посмотрит на моего , как мне казалось, друга. Быть преданным кем-то и быть преданным кому-то. Я преданна тебе или я предана тобой. Игра слов, которая меняет смысл фразы в корне. Я очень хорошо знаю, что значит, когда люди не ценят и не понимают ни одного из этих понятий. Я желаю каждому быть глубиной океана, а не его поверхностью.) Желаю Вам контролировать это состояние и попадать в шторм только тогда, когда Вы к этому готовы. Да! Я не желаю его избегать * Я лишь хочу, чтобы каждый хороший человек был в этой схватке победителем * А на не хороших мне, если честно, плевать * #так #пусть #любовь # озарит #всю # землю #избегая #недостойных * #воттакая #я #сволочь * Публикация от Романовская Ольга (@romanovskaolga) 11 Апр 2018 в 1:17 PDT Романовская была участницей "ВИА Гры" с 2005-го по 2007 год. Она ушла из группы в связи с беременностью. Певица живет в браке с одесским бизнесменом Андреем Романовским с 2007 года Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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