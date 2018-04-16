|Масштабное ДТП в Одессе с участием грузовика и автобуса: 11 пострадавших - ВИДЕО
|16.04.2018 11:26
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В результате столкновения оба транспортных средства перевернулисьОколо 6:30 16 апреля в Одессе столкнулись автобус и грузовик, в результате чего пострадали 11 человек.
Фото: 048.ua
ДТП произошло на перекрестке улиц Корнюшин и близкий.
По данным правоохранителей, водитель микроавтобуса "Мерседес", двигаясь по близкий со стороны улицы Малиновского, не предоставил преимущество в движении грузовому "Мерседеса", который двигался по улице Корнюшин. Об этом сообщает локальный сайт 048.ua со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.
За медицинской помощью обратились 11 человек. Среди пострадавших 6-летний мальчик, которого доставили в больницу с легкими телесными повреждениями.
Отмечается, что грузовик развозила продукты в магазины, пока перегружают уцелевший товар.
Напомним, двое граждан Украины оказались между пяти погибших в дорожной аварии на нерегулируемом железнодорожном переезде на севере оккупированного Крыма, где столкнулись электричка с маршруткой .