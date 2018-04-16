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Масштабное ДТП в Одессе с участием грузовика и автобуса: 11 пострадавших - ВИДЕО
16.04.2018 11:26
Масштабное ДТП в Одессе с участием грузовика и автобуса: 11 пострадавших - ВИДЕО
В результате столкновения оба транспортных средства перевернулись
Около 6:30 16 апреля в Одессе столкнулись автобус и грузовик, в результате чего пострадали 11 человек.
Масштабное ДТП в Одессе с участием грузовика и автобуса: 11 пострадавших - ВИДЕО Фото: 048.ua

ДТП произошло на перекрестке улиц Корнюшин и близкий.

По данным правоохранителей, водитель микроавтобуса "Мерседес", двигаясь по близкий со стороны улицы Малиновского, не предоставил преимущество в движении грузовому "Мерседеса", который двигался по улице Корнюшин. Об этом сообщает локальный сайт 048.ua со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.

За медицинской помощью обратились 11 человек. Среди пострадавших 6-летний мальчик, которого доставили в больницу с легкими телесными повреждениями.

Отмечается, что грузовик развозила продукты в магазины, пока перегружают уцелевший товар.

Напомним, двое граждан Украины оказались между пяти погибших в дорожной аварии на нерегулируемом железнодорожном переезде на севере оккупированного Крыма, где столкнулись электричка с маршруткой .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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