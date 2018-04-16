В результате столкновения оба транспортных средства перевернулись

ДТП произошло на перекрестке улиц Корнюшин и близкий.

По данным правоохранителей, водитель микроавтобуса "Мерседес", двигаясь по близкий со стороны улицы Малиновского, не предоставил преимущество в движении грузовому "Мерседеса", который двигался по улице Корнюшин. Об этом сообщает локальный сайт 048.ua со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.

За медицинской помощью обратились 11 человек. Среди пострадавших 6-летний мальчик, которого доставили в больницу с легкими телесными повреждениями.

Отмечается, что грузовик развозила продукты в магазины, пока перегружают уцелевший товар.