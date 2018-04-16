«Что же касается Украины, то несмотря на всеобщее желание стать свидетелями очередного унижения России и ее хваленной военной мощи, данный вариант для нас является вполне приемлемым. Если не сказать больше», — написал политолог-международник Максим Яли в статье на «Хвилі».

Результаты ракетного удара по Сирии не столь опасны, как могло показаться сначала.

«Ведь если бы в результате ракетного удара был нанесен существенный удар боеспособности правительственных войск Асада, не говоря уже о возможных жертвах между российских военных советников, то Кремль наверняка «ответил» бы обострением ситуации на Донбассе. А это уже жертвы десятков наших граждан по обе стороны конфликта и действительно крест на ближайших перспективах переговорах о миротворцах на Донбассе», — написал он.

«По факту и Путину дали сохранить лицо (по крайней мере для внутренней аудитории), предупредив и согласовав через Францию объекты удара, и Трампа внутренняя оппозиция не будет обвинять, что он предупредил Путина заранее об ударе, как это было год назад», — пишет Максим Яли.

«Что же касается дальнейших действий сторон и возможных новых ударов, то Дональд Трамп уже отписался в своем твиттере, что «Миссия завершена». Москва отвечать уже точно не будет. Так что, учитывая накал страстей и уровень ставок, пятница 13-е роковой для только мира не стала. И это хорошая для всех новость», — добавил эксперт.

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