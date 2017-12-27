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Луценко о встрече с Коломойским в Амстердаме: Спокойно подаю ему руку. Не считаю, что он изгой
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27.12.2017 03:05
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Генеральный прокурор Юрий Луценко напомнил, что лоббировал
назначение бизнесмена Игоря Коломойского на пост главы
Днепропетровской областной госадминистрации и отметил его вклад в
защиту Украины. Луценко: Коломойский подошел ко мне. Мы
поздоровались, да, мы общались Луценко рассказал, что из-за болезни
желудка вынужден ежегодно делать "небольшую хирургическую
операцию", а для сдачи анализов в конце ноября совершил двухдневный
визит в Амстердам."Коломойский подошел ко мне. Мы поздоровались,
да, мы общались. Если вы спросите, был ли разговор о его
бизнесе – никогда таких разговоров не было, потому что я с ним
виделся в своей жизни не один, вероятно, полтора десятка
раз", – признался генпрокурор.Луценко напомнил, что три года
назад лоббировал назначение Коломойского на пост главы
Днепропетровской ОГА."Я считаю до сих пор, что он и Корбан
(экс-зампредседателя Днепропетровской ОГА Геннадий
Корбан. – ) сделали тогда огромное дело для защиты
Украины. Не имея ни одного решения о подозрении или обвинении, я
спокойно подаю руку Коломойскому. Я не считаю, что он изгой, хотя
сейчас находится за границей", – сказал генпрокурор.Разговор,
по словам генерального прокурора страны, был коротким –
"перекинулись несколькими словами" ."Конечно, анекдот про
Путина – это у нас пароль. И второе – мы поговорили о
политической ситуации в столице. Я намекнул о неприемлемости
финансовой поддержки того радикального шоу, которое устроил
Саакашвили (лидер "Руху нових сил" Михаил
Саакашвили. – ) в центре столицы", – заявил
он.Луценко подчеркнул, что посоветовал Коломойскому "не
дестабилизировать государство, которое тот защищал"."Тем более, что
на тот момент я уже знал, с кем связался Саакашвили в Москве и
говорил – поверьте, скоро любые контакты с ним станут для
украинских патриотов очень зазорными. Вот все, о чем мы там
поговорили", – резюмировал генпрокурор. 7
сентября "Украинская правда" со ссылкой на источник из
окружения Коломойского сообщала, что бизнесмен встречался в Женеве
с Саакашвили. Политик назвал эту информацию сплетнями.Встреча
Коломойского и Луценко произошла 25 ноября. Министр финансов
Украины Александр Данилюк намекал, что политик и генпрокурор могли
обсуждать рассмотрение в Лондонском суде иска
национализированного "ПриватБанка" к экс-собственнику
финучреждения Коломойскому.Луценко отметил, что считает это
заявление главы Минфина "банальным желанием избежать уголовной
ответственности". В августе генпрокурор требовал уволить Данилюка,
поскольку Госфискальная служба подозревает его в неуплате налогов в
размере 700 тыс. грн.Коломойский заявил, что "Данилюк п...здит".
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