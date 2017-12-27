Генеральный прокурор Юрий Луценко напомнил, что лоббировал назначение бизнесмена Игоря Коломойского на пост главы Днепропетровской областной госадминистрации и отметил его вклад в защиту Украины. Луценко: Коломойский подошел ко мне. Мы поздоровались, да, мы общались Луценко рассказал, что из-за болезни желудка вынужден ежегодно делать "небольшую хирургическую операцию", а для сдачи анализов в конце ноября совершил двухдневный визит в Амстердам."Коломойский подошел ко мне. Мы поздоровались, да, мы общались. Если вы спросите, был ли разговор о его бизнесе – никогда таких разговоров не было, потому что я с ним виделся в своей жизни не один, вероятно, полтора десятка раз", – признался генпрокурор.Луценко напомнил, что три года назад лоббировал назначение Коломойского на пост главы Днепропетровской ОГА."Я считаю до сих пор, что он и Корбан (экс-зампредседателя Днепропетровской ОГА Геннадий Корбан. – ) сделали тогда огромное дело для защиты Украины. Не имея ни одного решения о подозрении или обвинении, я спокойно подаю руку Коломойскому. Я не считаю, что он изгой, хотя сейчас находится за границей", – сказал генпрокурор.Разговор, по словам генерального прокурора страны, был коротким – "перекинулись несколькими словами" ."Конечно, анекдот про Путина – это у нас пароль. И второе – мы поговорили о политической ситуации в столице. Я намекнул о неприемлемости финансовой поддержки того радикального шоу, которое устроил Саакашвили (лидер "Руху нових сил" Михаил Саакашвили. – ) в центре столицы", – заявил он.Луценко подчеркнул, что посоветовал Коломойскому "не дестабилизировать государство, которое тот защищал"."Тем более, что на тот момент я уже знал, с кем связался Саакашвили в Москве и говорил – поверьте, скоро любые контакты с ним станут для украинских патриотов очень зазорными. Вот все, о чем мы там поговорили", – резюмировал генпрокурор. 7 сентября "Украинская правда" со ссылкой на источник из окружения Коломойского сообщала, что бизнесмен встречался в Женеве с Саакашвили. Политик назвал эту информацию сплетнями.Встреча Коломойского и Луценко произошла 25 ноября. Министр финансов Украины Александр Данилюк намекал, что политик и генпрокурор могли обсуждать рассмотрение в Лондонском суде иска национализированного "ПриватБанка" к экс-собственнику финучреждения Коломойскому.Луценко отметил, что считает это заявление главы Минфина "банальным желанием избежать уголовной ответственности". В августе генпрокурор требовал уволить Данилюка, поскольку Госфискальная служба подозревает его в неуплате налогов в размере 700 тыс. грн.Коломойский заявил, что "Данилюк п...здит". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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