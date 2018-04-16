|Goldman Sachs купил финансовое приложение Clarity Money
|16.04.2018 11:30
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Один из крупнейших инвестбанков Уолл-стрит Goldman Sachs Group Inc. приобрел приложение для управления личными финансами Clarity Money, созданное младшим братом основателя Dell Адамом Деллом.
Стоимость сделки не раскрывается, перед ее заключением речь шла о «больших значениях восьмизначных чисел», то есть о нескольких десятках миллионов долларов, пишет The Wall Street Journal, информирует svodka.net.
Эксперты отмечают, что такая сумма является очень высокой для стартапа, существующего только два года и пока не приносящего прибыль.
А.Делл станет одним из партнеров Goldman Sachs — редкий случай для подобных сделок.
В число первых инвесторов Clarity Money входят Soros Capital и управление венчурного капитала Citigroup Inc.
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Последние годы Goldman Sachs расширяет услуги розничного банкинга, пытаясь уравновесить инвестиционно-банковское подразделение.
В 2016 году Goldman Sachs начал выдавать кредиты физическим лицам через интернет-платформу под брендом Marcus. Кроме того, банк предлагает физлицам сберегательные счета.
Общее число клиентов по обоим видам продуктов (кредиты и сберегательные счета) составляет около 350 тыс. человек.
Количество пользователей Clarity Money — более 1 млн человек, что позволит существенно нарастить клиентскую базу Goldman Sachs, отмечают аналитики.