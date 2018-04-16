|
Больше всего в мире восхищаются Гейтсом и Джоли - опрос
|
16.04.2018 11:31
|
Согласно результатам опроса британской компании YouGov, первые
места в рейтинге мужчин, которыми больше только восхищаются в мире,
заняли основатель Microsoft Билл Гейтс, экс-президент США Барак
Обама и актер Джеки Чан. Среди женщин в топ-3 попали актриса
Анджелина Джоли, бывшая первая леди США Мишель Обама и телеведущая
Опра Уинфри. В мужском рейтинге первое место по-прежнему занял
Гейтс Фото: EPA Второе место в мужском рейтинге
занял экс-президент США Барак Обама, третье – актер Джеки
Чан, четвертое – председатель КНР Си Цзиньпин, пятое –
основатель Alibaba Group Джек Ма.В женском рейтинге кроме
Джоли в топ-5 попали бывшая первая леди США Мишель
Обама, телеведущая Опра Уинфри, королева Елизавета II и
экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон.Отмечается, что Гейтс лидирует
со времен основания рейтинга, а Джоли – с 2015 года, когда
компания начала составлять отдельные списки для мужчин и женщин.
Фото: yougov.co.uk
Действующий президент США Дональд Трамп занимает в рейтинге 17-е
место. Обамой восхищаются больше жители всех стран, которые
участвовали в опросе, за исключением России.Жители Соединенных
Штатов больше только восхищаются Бараком и Мишель Обамой. Вторые
места заняли Трамп и Уинфри.В России рейтинг возглавили президент
РФ Владимир Путин и первая в мире женщина-космонавт Валентина
Терешкова. На вторых местах расположились глава МИД РФ Сергей
Лавров и актриса Чулпан Хаматова.Опрос проводили онлайн в декабре
2017 года. В нем приняло участие больше 37 тыс. человек из 35
стран.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира