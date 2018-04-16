Согласно результатам опроса британской компании YouGov, первые места в рейтинге мужчин, которыми больше только восхищаются в мире, заняли основатель Microsoft Билл Гейтс, экс-президент США Барак Обама и актер Джеки Чан. Среди женщин в топ-3 попали актриса Анджелина Джоли, бывшая первая леди США Мишель Обама и телеведущая Опра Уинфри. В мужском рейтинге первое место по-прежнему занял Гейтс Фото: EPA Второе место в мужском рейтинге занял экс-президент США Барак Обама, третье – актер Джеки Чан, четвертое – председатель КНР Си Цзиньпин, пятое – основатель Alibaba Group Джек Ма.В женском рейтинге кроме Джоли в топ-5 попали бывшая первая леди США Мишель Обама, телеведущая Опра Уинфри, королева Елизавета II и экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон.Отмечается, что Гейтс лидирует со времен основания рейтинга, а Джоли – с 2015 года, когда компания начала составлять отдельные списки для мужчин и женщин. Фото: yougov.co.uk Действующий президент США Дональд Трамп занимает в рейтинге 17-е место. Обамой восхищаются больше жители всех стран, которые участвовали в опросе, за исключением России.Жители Соединенных Штатов больше только восхищаются Бараком и Мишель Обамой. Вторые места заняли Трамп и Уинфри.В России рейтинг возглавили президент РФ Владимир Путин и первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова. На вторых местах расположились глава МИД РФ Сергей Лавров и актриса Чулпан Хаматова.Опрос проводили онлайн в декабре 2017 года. В нем приняло участие больше 37 тыс. человек из 35 стран. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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