Ацетилсалициловая кислота или, как ее еще называют – аспирин – это недооцененное многими средство, которое можно применять не только в медицине.

Его можно использовать в косметических и гигиенических целях. Аспирин эффективен как чистящее и моющее средство, пишет со ссылкой на .

И обо всем этом мы сейчас расскажем. Для удаления прыщей Прыщи с лица исчезнут за минимальное время, если на них нанести пасту из растертой таблетки аспирина и сока лимона.

Через некоторое время пасту смойте и опухоль, с покраснением, на месте прыща, быстро пройдут.

Снятие зуда

Летним вечером приятно посидеть на берегу пруда или речки. Но совсем не приятно становится, когда вас покусает стая голодных комаров. После этого все тело зудит и покрывается волдырями. Аспирин и здесь придет на помощь.

Просто растворите его в воде и протрите места укусов.

Удаление натоптышей и мозолей

Снова смешайте лимонный сок и аспирин, смажьте этим натоптыши и мозоли, и оберните намоченной тканью. Через 10 минут они легко удалятся пемзой.

Оздоровление волос

Принимая ванну, полейте на волосы теплым водяным раствором аспирина. Через 15 минут промойте голову и наслаждайтесь блеском и сиянием.

Избавление от перхоти

Ацетилсалициловую кислоту смешайте с шампунем и вымойте голову. Если перхоть вызвана деятельностью грибков и бактерий, она полностью исчезнет.+ Очистка жирной кожи Аккуратно вотрите в кожу кашицу из аспирина, растворенного в воде. После того, как вы ее смоете, все поры будут очищены.

Маска для лица

Для этой процедуры нужно смешать 7 таблеток аспирина, 3 ложки йогурта и 1 ложку меда. Наносите эту маску по вечерам, чтобы продлить молодость кожи.

Для сохранения свежести цветов

Каждой женщине хочется, чтобы подаренный ей букет, сохранял свою свежесть как можно дольше, напоминая о приятном событии.

Для этого положите в вазу с букетом таблетку аспирина и налейте воды.

Удаление следов пота с одежды

С вечера, водой, с растворенным в ней аспирином, смочите пятно пота. Утром постирайте вещь, следов как не бывало. Очищение ванной Для того, чтобы придать сияние ванной, которая покрылась мыльным налетом, разбрызгайте по ее поверхности раствор аспирина с водой. Подождите полчаса и протрите ванну. Она будет выглядеть не хуже новой.

Он очищает жир от посуды

Вы должны подготовить чистящую пасту, смешав несколько измельченных аспиринов и немного воды. Затем протрите им посуду, и результаты будут ошеломляющими!

Сводка.нет - Новости Украины и Мира