Сейчас в Польше работает около 90 медсестер из Украины

Речь идет о дополнении высшего образования в Польше согласно требованиям Европейского Союза. Это должно решить проблему нехватки персонала в стране, сообщает "Польское радио" .

Согласно данным Высшей палаты медсестер и акушерок, треть медсестер в Польше - в пенсионном возрасте. То есть около 73 тысяч человек (всего в Польше 220 тыс медсестер) могут выйти на пенсию.

Именно следовательно, польскими властями рассматривается возможность принимать представительниц этой профессии из других стран. Среди требований - свободно владеть польским языком.

Лица, не являющиеся гражданами ЕС, проходят процедуру нострификации диплома. Такой возможности нет в случае младших специалистов из Украины, а в случае высшего образования этот процесс очень сложный, следовательно желающих нет.

Напомним, что в целом в 2017 году Польша предоставила Украинская 1700000 временных разрешений на работу.

С начала 2018 года в Польше изменились условия оформления сезонных работников-иностранцев. Заявления польских предпринимателей о намерении поручить работу иностранцу заменили платными разрешениями на сезонные работы, которые не могут продолжаться дольше 9 месяцев в течение календарного года, срок отсчитывается с даты въезда иностранца в Польше. Разрешение на работу будет стоить 30 злотых (около 240 грн).

В течение 2017 резиденты и нерезиденты перевели в Украину средств на сумму 2 миллиарда 378 000 000 долларов .

К слову, в краинцы в 2017 году стали лидерами по покупке иностранцами земель в Польше , включая сельскохозяйственные и лесные угодья.