В Киеве 16 апреля пьяный работник автомойки угнал Mercedes G-Class и протаранил авто на светофоре. По некоторым данным автомобиль принадлежит Виктору Медведчуку, а на мойке его оставила жена политика известная телеведущая Оксана Марченко.

Как сообщают "Стражи Эспрессо", одним угоном случай не завершился.

Пьяный водитель автомойки совершил двойное ДТП за рулем чужого автомобиля.

Авария произошла в Подольском районе на перекрестке ул. Мостицкой и Ужвий. Нетрезвый сотрудник автомойки угнал с мойки Mercedes G-Class и во время поездки не справился с управлением.

На светофоре, где остановились автомобили, автоугонщик протаранил Mercedes Sprinter, который, в свою очередь, врезался в Daewoo Lanos.

После столкновения похититель пытался скрыться с места происшествия, но, бесспорно, оказался слишком пьяным - полицейские нашли его сидящим под столбом.

Проверка на драгере на месте аварии показала содержание алкоголя в крови водителя-угонщика 2 промилле - в 10 раз выше нормы. У автомойщика сразу взяли образцы отпечатков пальцев.

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