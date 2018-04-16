. “Энергоатом” на 7,5% в І квартале сократил производство электроэнергии. Об этом свидетельствуют данные, опубликованный в отчете компании об итогах работы в І квартале 2018 года, передает .

В частности, согласно данным, приведенным в отчете, в январе-марте 2018 года электростанциями “Энергоатома” произведено 22 млрд 45,3 млн кВт*ч, что на 7,5% или на 1 млрд 792,5 млн кВт*ч меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

В то же время в компании отметили, что плановое задание по производству электроэнергии в этом периоде перевыполнено на 1,9%

Также сообщается, что за І квартал “Энергоатом” отпустил в оптовый рынок электроэнергии на 13 млрд 651,1 млн грн, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2017 года (12 млрд 637,5 млн грн).

Напомним, “Энергоатом” ожидает скорейшего утверждения тендерной документации, необходимой для проведения конкурса по определению частного партнера по проекту “Энергетический мост ”Украина-ЕС“.

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