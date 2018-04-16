Отключение телевещания и радиовещания в Донецке вместе с исчезновением в отдельных районах Интернета вызвало в среде как боевиков, так и гражданского населения крайне негативный резонанс. Распространенная версия в виде слухов – Путин «сливает» Донецк/«ДНР», а во избежание негативной реакции местных гражданских и боевиков они были «отрезаны от мира».

На протяжении прошедших выходных (14-15.04.2018) оккупанты уверенно держали «показатель» в 50+ обстрелов и вооружённых провокаций в течение суток. При этом соперник активно использует 120-мм миномёты, зенитные установки и БМП-1\2, иногда — 122-мм артиллерию (в основном в тёмное время суток). Также используются танки (по 1-2 машины с заранее подготовленных и замаскированных позиций), информирует svodka.net.

Формирования оккупантов обычно применяют тяжёлое вооружение «в комплексе» с другими средствами поражения. Стараются нанести огневое поражение не только подразделениям ВСУ, обороняющимся в первой линии, но и целям в тактическом тылу украинских войск, в т.ч. по населённым пунктам. При этом оккупанты опять стали использовать схему – открытие огня с позиций близко социальной инфраструктуры и жилых кварталов, затем быстрый отход в глубину боевых порядков.

Отмечена значительная огневая активность оккупационных формирований на Приморском направлении (практически от Широкино до Павлополя, Пищевика), в районе Докучаевска (неоднократные обстрелы из БМП и пулемётов, иногда 82-мм миномёты), район Марьинки и прилегающие окраины Донецка (широкий спектр огневых средств), северо-западные пригороды Донецка — от Песок до Верхнеторецкого (кроме пехотных вооружений, иногда танки, 122-мм ствольная артиллерия, ЗУ и БМП), окрестности Горловки и Светлодарская дуга (то же самое, за исключением танков), район Первомайки и «Бахмутки» (преимущественно стрелковые вооружения и 82-мм миномёты, иногда — 120-мм миномёты), на Весёлогоровском выступе – стрелковое вооружение, иногда с активизацией АГС-ов и СПГ.

Одновременно с активизацией обстрелов заметна активизация ведения противником различных видов разведки, в т.ч. с использованием БПЛА, других технических средств. Чаще появляются боевики в нейтральной зоне, — в основном для ведения разведки (наблюдения), однако также и для внезапных обстрелов переднего края ВСУ, ведения снайперского огня, скрытого минирования (установки минно-взрывных заграждений).

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Одновременно в обоих «армейских корпусах» оккупационных войск на Донбассе активизировались танковые подразделения. На полигоне в районе Мануйловки отмечается не менее танкового батальона на Т-72, в районе Лутугинского полигона (район Круглика) — до 15-и танков типа Т-72 и не менее 6-и типа Т-64.

Зафиксировано скопление военный техники на окраине Луганска (юго-восток). Официальная версия командования «2-го АК ЛНР» — это вызвано «подготовкой к параду победы 9-го мая».

Отмечаются активные перевозки через Торез-Шахтёрск на Донецк. Фиксируется прохождение до 30 и более единиц автотранспорта оккупантов в сутки. Часто в колоннах с автотранспортом фиксируется бронетехника – так, вчера отмечалась переброска 2-х БМП-1 и 1 МТ-ЛБ, к вечеру фиксировалась колонна из 5-и БТР-70\80 и 4 Урала.

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Между Марьевкой и Берёзовским оккупанты продолжают активные роботы по оборудованию района обороны батальона. Зафиксировано использование гражданской строительной техники (бульдозер, экскаватор и несколько самосвалов). Оборудуются траншеи и капониры под технику. Работы ведутся активно.

С территории РФ через Должанский на Хрустальный проследовала колонна из 10-и длиномеров-топливозаправщиков. Данная целевая партия топлива предназначена для «1-го АК ДНР». Машины гражданские, однако колонну сопровождало 2 автобуса с вооружёнными наемниками.

Сразу в нескольких бригадах «1-го АК ДНР» зафиксированы случаи заболевания туберкулёзом. В ряде случаев речь идёт об открытой форме. Командование «1-го АК ДНР» поставило задачу провести полную проверку всех боевиков и российских наемников во всех частях и подразделениях на предмет заболевания туберкулезом.

Отключение телевещания и радиовещания в Донецке вместе с исчезновением в отдельных районах Интернета вызвало в среде как боевиков, так и гражданского населения крайне негативный резонанс. Распространенная версия в виде слухов – Путин «сливает» Донецк/«ДНР», а во избежание негативной реакции местных гражданских и боевиков они были «отрезаны от мира».

До 20 тонн аммиачных соединений и других опасных химических веществ оккупанты вывезли «на хранение» в Шахтёрский район («ДНР»). Местное население стало массово возмущаться такими действиями оккупантов. Последние, в свою очередь, успокаивают местных жителей тезисом о «временном хранении».

Т.н. «парламент ДНР» планирует проголосовать и принять новый «закон ДНР» «Об обязательном страховании гражданской ответственности собственников автотранспортных средств». Разработка данного законопроекта возложена лично А.Захарченко на профильный комитет «народного совета «ДНР». По информации ИС, данный закон будет во многом дублировать российский федеральный закон от 2002 года с аналогичным названием. Также между пунктов будущего закона – введение административной ответственности с последующими штрафными санкциями в пользу бюджета «ДНР», лишение водительских удостоверений и изъятие автотранспорта. Что примечательно, контроль за разработкой указанной инициативы возложен на правую руку «главы ДНР», куратора экономического блока «ДНР» — Александра Тимофеева, он же «Ташкент».

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