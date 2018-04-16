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"Восемь подруг Оушена". Опубликован второй трейлер фильма с Буллок, Бланшетт, Хэтэуэй. Видео
16.04.2018 11:39
На канале Movieclips Trailers в YouTube разместили второй трейлер фильма "Восемь подруг Оушена", спин-оффа трилогии режиссера Стивена Содерберга "Восемь друзей Оушена". Главные героини – женщины, объединившиеся в криминальную группу. Роли исполнили актрисы Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй, Хелена Бонем Картер, Сара Полсон и певица Рианна. Премьера картины запланирована на июнь 2018 года.   | Буллок исполняет одну из ролей в фильме Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube видео Видео: Movieclips Trailers / YouTube

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