"Восемь подруг Оушена". Опубликован второй трейлер фильма с Буллок, Бланшетт, Хэтэуэй. Видео
16.04.2018 11:39
На канале Movieclips Trailers в YouTube разместили второй трейлер
фильма "Восемь подруг Оушена", спин-оффа трилогии режиссера Стивена
Содерберга "Восемь друзей Оушена". Главные героини – женщины,
объединившиеся в криминальную группу. Роли исполнили актрисы Сандра
Буллок, Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй, Хелена Бонем Картер, Сара
Полсон и певица Рианна. Премьера картины запланирована на июнь 2018
года. | Буллок исполняет одну из ролей в фильме Скриншот:
Movieclips Trailers / YouTube видео
Видео: Movieclips Trailers / YouTube