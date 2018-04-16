Заседание исполнительного совета Организации по запрещению
химического оружия в связи с ситуацией в Сирии проходит в Гааге в
закрытом для прессы режиме. В здание штаб-квартиры ОЗХО в Гааге не
пускают журналистов Фото: ЕРА Участники совета обсудят
предполагаемое использование химического оружия в Сирии.
Представитель российской делегации при ОЗХО сообщил агентству,
что заседание продлится до вечера в закрытом для прессы
режиме, а вечером 16 апреля в посольстве России
в Нидерландах, вероятно, состоится пресс-конференция.В здание
штаб-квартиры ОЗХО не пускают журналистов.В Организацию по
запрещению химического оружия входит 190 государств. Совет является
исполнительным органом ОЗХО и состоит из 41 участника.В
ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары
по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на
предполагаемое применение химического оружия в городе
Дума в Восточной Гуте 7 апреля. Всемирная организация
здравоохранения сообщала 11 апреля, что от химатаки
погибли 43 человека. Волонтерская организация "Белые шлемы"
заявила, что в Думе погибли 100 человек.Западные
страны обвиняют в химатаке сирийское
правительство. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе
доказательств применения химического оружия.
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