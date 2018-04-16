Заседание исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия в связи с ситуацией в Сирии проходит в Гааге в закрытом для прессы режиме. В здание штаб-квартиры ОЗХО в Гааге не пускают журналистов Фото: ЕРА Участники совета обсудят предполагаемое использование химического оружия в Сирии. Представитель российской делегации при ОЗХО сообщил агентству, что заседание продлится до вечера в закрытом для прессы режиме, а вечером 16 апреля в посольстве России в Нидерландах, вероятно, состоится пресс-конференция.В здание штаб-квартиры ОЗХО не пускают журналистов.В Организацию по запрещению химического оружия входит 190 государств. Совет является исполнительным органом ОЗХО и состоит из 41 участника.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на предполагаемое применение химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте 7 апреля. Всемирная организация здравоохранения сообщала 11 апреля, что от химатаки погибли 43 человека. Волонтерская организация "Белые шлемы" заявила, что в Думе погибли 100 человек.Западные страны обвиняют в химатаке сирийское правительство. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств применения химического оружия. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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