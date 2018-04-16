Такой результат был достигнут благодаря значительному влиянию министра обороны Джеймса Мэттиса

После нескольких напряженных встреч в Белом доме президент и его советники договорились об одном из самых сдержанных вариантов военного удара, разработанных Пентагоном: мощная ракетная нападение, направленная на достижение трех целей и направлена ​​на обуздание способности сирийского режима использовать химическое оружие. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с процессом принятия решения о ракетного удара в Сирии.

Маттис под давлением президента, который хотел мощной ответы на химическую атаку в Сирии, предложил американскому лидеру три возможных варианта операции.

Наиболее консервативный предусматривал поражения небольшого количества целей, связанных с разработкой химического оружия в Сирии.

Согласно второму сценарию, количество таких объектов должна быть увеличена, кроме того, удары предполагалось нанести по командным пунктам сирийской армии.

Наиболее радикальный вариант предусматривал атаку на российские ПВО, которая должна была подорвать военный потенциал сирийского режима. Как отмечается, этот вариант потенциально был бы втрое мощнее нанесенный США, Британией и Францией.

По данным издания, сам Трамп предложил советникам рассмотреть возможность нанесения ударов по иранским и российских объектах на территории Сирии, если это понадобится для уничтожения сирийской военной техники.

Маттис выступил против такого сценария, предупредив об опасности действий.

В результате Трамп остановился на гибридном варианте, который предусматривал запуск 105 ракет по по трем военным объектам в Сирии. Объектами для ударов стали научно-исследовательский комплекс в Дамаске, который связывают с производством химического и биологического оружия, и две цели близко города Хомс.

Напомним, что в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания вместе начали военные удары в Сирии в ответ на информацию о применении президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.

В результате авиаударов у Хомса (Сирия) трое гражданских лиц получили ранения. По данным Минобороны Великобритании, при ударе также были применены 4 боевых реактивных самолета Tornado. Франция заявила, что использовала ракеты, выпущенные с истребителя Rafale. С поддержкой действий США и союзников уже выступили в НАТО, ЕС , Чехия, Турция, а также Украина . В то же время Дамаск назвал удары грубым нарушением международного права. С решительным осуждением выступила также Беларусь. В свою очередь Россия созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН.

Президент США Дональд Трамп назвал удара по Сирии "выполненной миссией". В Пентагоне отметили, что ракетные удары США, Великобритании и Франции по военным объектам в Сирии уничтожили все заданные цели.