|На Дарницкой площади в Киеве ДТП заблокировало движение трамваев (фото, видео)
|16.04.2018 11:44
|
ДТП произошло на трамвайных путях
На Дарницкой площади в Киеве в понедельник, 16 апреля, столкнулись фура DAF и внедорожник Honda Pilot.
Об этом сообщил Информатор, опубликовав фото с места происшествия.
При этом отмечается, что авария произошла на трамвайных путях, из-за чего движение общественного транспорта оказалось заблокировано.
«По словам водителя Honda, оба автомобиля двигались со стороны ДВРЗ в сторону Дарницкой площади. Легковушка ехала в левом ряду, а грузовик, параллельно, в соседнем. На перекрестке улиц Сергиенко и Пражская фура резко попыталась совершить поворот вправо и «притерла» Pilot. Водитель грузовика сказал, что причиной такого маневра стала помеха слева», — говорится в сообщении.
Поделитесь статьей с друзьями