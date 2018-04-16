На Дарницкой площади в Киеве ДТП заблокировало движение трамваев (фото, видео) Авария произошла на трамвайных путях, из-за чего движение общественного транспорта оказалось заблокировано. Фото: Информатор ДТП произошло на трамвайных путях На Дарницкой площади в Киеве в понедельник, 16 апреля, столкнулись фура DAF и внедорожник Honda Pilot. Об этом сообщил Информатор, опубликовав фото с места происшествия. При этом отмечается, что авария произошла на трамвайных путях, из-за чего движение общественного транспорта оказалось заблокировано. «По словам водителя Honda, оба автомобиля двигались со стороны ДВРЗ в сторону Дарницкой площади. Легковушка ехала в левом ряду, а грузовик, параллельно, в соседнем. На перекрестке улиц Сергиенко и Пражская фура резко попыталась совершить поворот вправо и «притерла» Pilot. Водитель грузовика сказал, что причиной такого маневра стала помеха слева», — говорится в сообщении. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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