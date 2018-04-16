Ренат Кузьмин

Сегодня исполнилось ровно три года со дня убийства Олеся Бузины и ровно три года, как украинская власть цинично демонстрирует свое нежелание наказывать виновных.

По факту убийства Олеся существуют два дела: одно, в отношении предполагаемых исполнителей, направлено в суд, а другое, в отношении организаторов и заказчиков этого преступления, находится в производстве прокуратуры. К сожалению, никакого продвижения ни по одному из них нет.

Суд, словно издеваясь, назначает по одному заседанию в квартал, а на заседаниях, которые уже состоялись, рассматривались лишь процедурные вопросы. Да и длились эти заседания в общей сложности лишь пару часов.

А дело в отношении организаторов и заказчиков вообще не расследуется.

Нет никаких сомнений в том, что эти дела умышленно блокируются действующей властью для того, чтобы организаторы и заказчики убийства Олеся не понесли заслуженного наказания.

Это политическое убийство было совершено в интересах действующей украинской власти. По информации, полученной из Администрации президента, сразу же после вооруженного государственного переворота в Украине была проведена "зачистка" политического поля. Были составлены "черные списки" лиц, которые могли представлять реальную опасность для новой власти.

Туда включили всех, кто пользовался авторитетом у противников нового режима, мог организовать оппозиционную работу и оказать реальное сопротивление власти.

Было принято решение исключить этих людей из политической и общественной жизни путем лишения свободы либо путем физического устранения.

В СМИ началась кампания по их дискредитации, прокуратура занялась фабрикацией дел, а убийства были поручены спецслужбам и уголовникам, действующим в интересах власти под прикрытием некоторых националистических группировок. Спасаясь от репрессий, кто-то был вынужден покинуть родину, кто-то перейти на нелегальное положение внутри Украины, а те, кто не поверил предупреждениям о грозящей опасности, был арестован или убит.

Олесь был одним из тех, кого включили в этот "черный список". Он не уехал, не спрятался. Он, как настоящий журналист и патриот, продолжал говорить правду.

И был убит.

И убийство это на совести действующей украинской власти и ее западных кураторов, с которыми, по имеющейся информации, согласовывалась и сама эта "зачистка", и списки предполагаемых жертв.

Только по обвинениям в угрозе национальной безопасности в Украине расследуется более 15 тысяч уголовных дел, следственные изоляторы переполнены оппонентами власти, а количество санкционированных судами обысков после победы Майдана выросло почти в 50 раз.

Запугивание населения используется режимом в качестве инструмента государственной внутренней политики.

В расследовании этого кошмара должен быть заинтересован весь образованный мир, но, похоже, кроме родственников Олеся и их адвокатов, бороться за правду никто не будет.

Ведь качественное и беспристрастное расследование непременно приведет следствие к руководству Украины, а значит и к ответу на вопросы кто и зачем организовал вооруженный государственный переворот и с какой целью привел к власти в Украине нынешний преступный режим.

Адвокаты потерпевшей стороны в рамках своих процессуальных полномочий пытаются заставить украинскую власть провести справедливое расследование убийства Олеся и наказать виновных.

Мы надеемся на то, что украинский народ все же узнает правду и увидит организаторов и заказчиков убийства журналиста на скамье подсудимых.

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