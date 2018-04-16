Приказ о назначении Вадима Матвийчука на должность заместителя начальника ГУ Нацполиции в Днепропетровской области подписал лично глава НПУ Сергей Князев, что, по данным издания “Комментарии”, является грубыми нарушением ЗУ “О Национальной полиции”, передает .

Отмечается, что во время назначения В.Матвийчука была нарушена процедура, поскольку принятие подобных кадровых решений находится в компетенции руководителя территориального органа. Это, в частности, предусмотрено, ст.15 ЗУ “О Национальной полиции”.

“В данной ситуации территориальным органом является Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области. Исходя из этого, приказ о назначении Матвийчука, согласно закону, должен был подписать Виталий Глуховеря, начальник областной полиции”, — сообщает издание.

Напомним, как писал , в НПУ огласили конкурс на должность руководителя нового подразделения, которое должно заниматься борьбой с ОПГ. Соответствующий Департамент стратегических разработок создан взамен расформированному ранее ГУБОПу.

Создание этого Департамента эксперты называют “реанимацией ГУБОП под новой вывеской” и не верят в его успехи.

Среди претендентов на руководителя “нового ГУБОПа” СМИ называют фамилию действующего зама С.Князева — В.Аброськина.

При этом, по мнению В.Вовка, новосозданный Департамент возглавит “тот, кто даст клятву верности власти”.

Отметим, что сегодня в Украине, по мнению ряда экспертов, наблюдается всплеск организованной преступности. Согласно оценкам В.Кура, ситуация нынче даже хуже, чем в “лихие 90-ые”. Курирует уголовную полицию в Украине В.Аброськин, который был назначен на соответствующую должность в 2017 году.

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