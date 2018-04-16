В то время как некоторые трейдеры считают панические продажи возможностью для покупки, другие задаются вопросом, все ли российские активы теперь в опасности из-за санкций.

Ветеран стратегии по России Джон-Пол Смит предостерегает всех, кто хочет купить российские акции по дешевке после распродажи на прошлой неделе, информирует svodka.net.

«Инвесторы могут стать случайной жертвой действий обеих сторон новой холодной войны», — написал Смит, прежний стратег Deutsche Bank AG и основатель аналитической фирмы Ecstrat, в опубликованном в пятницу обзоре. Хотя он не исключает краткосрочного отскока рубля или фондового бенчмарка после обвала рынка, долгосрочный прогноз «остается мрачным».

Российский индекс РТС, деноминированный в долларах, пережил максимальное недельное падение более чем за два года после самых жестких на сегодняшний день санкций США, которые заблокировали торговлю бумагами нескольких компаний, включая ОК «Русал» Олега Дерипаски. В то время как некоторые трейдеры считают панические продажи возможностью для покупки, другие задаются вопросом, все ли российские активы теперь в опасности из-за санкций.

По мнению Смита, инвесторы были «слишком беспечны по поводу последствий» противостояния России и Запада, которое он назвал «столкновением политических, экономических и финансовых систем».

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Смит, давно занимавший «медвежью» позицию по России, получил известность, предупредив в начале 1998 года, что инвесторы настроены слишком оптимистично в отношении российских активов, тогда как стране грозят масштабный финансовый кризис и девальвация. Несколько месяцев спустя Россия объявила дефолт по внутреннему долгу на $40 миллиардов, а рубль отправился в свободное падение.

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