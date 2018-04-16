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В Сирии разбомбили лишь пустые или полупустые бетонные коробки – журналист Мацарский
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16.04.2018 11:48
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Утечка информации о целях авиаудара в Сирии была допущена
умышленно, чтобы оттуда эвакуировали специалистов и вывезли ценное
оборудование, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" украинский
журналист, военный корреспондент, работающий в горячих точках
Ближнего Востока, Юрий Мацарский. Мацарский: Судя по всему, в
Вашингтоне действительно пока нет понятной тактики действий Фото:
Андрей Стенин / Facebook "Судя по всему, в Вашингтоне действительно
пока нет понятной тактики действий. Да, они пообещали долбануть и
долбанули. Но при этом шесть дней решали, куда же ударить. Всюду об
этом кричали, допустили утечку информации о целях удара. Это было
сделано, чтобы оттуда эвакуировать россиян, ценных местных
специалистов и оборудование. В итоге в Сирии разбомбили лишь пустые
или полупустые бетонные коробки", – отметил журналист.Он не
исключает, что после удара стран Запада по Сирии президент РФ
Владимир Путин может пойти на эскалацию конфликта на
Донбассе."Путин – тяжелобольной человек. Поэтому нельзя
исключать, что на удары по сирийской территории он ответит
обострением в Украине. Но я все же не связывал бы сейчас эти два
конфликта. В Сирии у него нет серьезных поражений. Атаку
американцев и их союзников россияне отыграли так, будто они
победили: мол, ракеты перехватили, все прекрасно, Дамаск ликует.
Формально в Сирии, Иране и РФ это событие показали как стра
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