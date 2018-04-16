Утечка информации о целях авиаудара в Сирии была допущена умышленно, чтобы оттуда эвакуировали специалистов и вывезли ценное оборудование, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" украинский журналист, военный корреспондент, работающий в горячих точках Ближнего Востока, Юрий Мацарский. Мацарский: Судя по всему, в Вашингтоне действительно пока нет понятной тактики действий Фото: Андрей Стенин / Facebook "Судя по всему, в Вашингтоне действительно пока нет понятной тактики действий. Да, они пообещали долбануть и долбанули. Но при этом шесть дней решали, куда же ударить. Всюду об этом кричали, допустили утечку информации о целях удара. Это было сделано, чтобы оттуда эвакуировать россиян, ценных местных специалистов и оборудование. В итоге в Сирии разбомбили лишь пустые или полупустые бетонные коробки", – отметил журналист.Он не исключает, что после удара стран Запада по Сирии президент РФ Владимир Путин может пойти на эскалацию конфликта на Донбассе."Путин – тяжелобольной человек. Поэтому нельзя исключать, что на удары по сирийской территории он ответит обострением в Украине. Но я все же не связывал бы сейчас эти два конфликта. В Сирии у него нет серьезных поражений. Атаку американцев и их союзников россияне отыграли так, будто они победили: мол, ракеты перехватили, все прекрасно, Дамаск ликует. Формально в Сирии, Иране и РФ это событие показали как стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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