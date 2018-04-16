Собственникам "евроблях" готовят репрессии. Но перед этим парламент даст им шанс растаможить машины. Сейчас в Украине 425 тыс. авто с иностранной регистрацией.

Больше половины из них находятся в стране незаконно – это по официальными данным. Активисты называют цифру в три-четыре раза больше, пишет со ссылкой на .

В Раде уже подготовили проект, который должен перекрыть большую часть схем ввоза автомобилей. За основу парламентский комитет по налоговой и таможенной политики взял опыт соседей. Два года назад Молдова разрешила гражданам растаможить авто на еврономерах со скидкой 70%. Как только "акция" закончилась, полиции дали право останавливать машины с еврономерами и испытывать документы. За нарушение сроков пребывания машину эвакуировали, а все расходы нес хозяин авто.

Депутаты пока договариваются, на каких условиях давать "евробляхам" скидку. Репрессивные меры уже готовы, и они не будут изменяться, заявила на собрании с активистами председатель комитета Нина Южанина.

Что готовят евробляхам, разбирался сайт "Сегодня".

Штрафы, лишение прав и конфискация автомобиля

Активисты движения "АвтоЕвроСила" обнародовали законопроект, который Южанина разослала им для изучения. Конфискации, штраф-площадки, десятки тысяч гривен штрафов и запрещения не понравились активистам.

Проект и правда ударит по схемам ввоза машин на иностранных номерах. В законодательстве есть щель, которая дает право ввозить иностранцу машину на год без растаможки. Ее научились обходить. Украинцы покупают авто на еврономерах, но регистрируют ее не на себя, а на литовскую компанию. Фирма оформляет украинца своим сотрудником и выписывает доверенность на пользование автомобилем. Так можно год кататься по Украине. Есть и другие схемы. Например, жители пограничных районов могут не платить налоги, а каждые пять дней пересекать границу и возвращаться обратно в режиме транзита. Дело в том, что в Украину можно ввозить автомобили, которые отвечают экостандарту Евро-5 – это машины от 2010 года выпуска. Большинство авто на еврономерах возрастом 15-20 лет. Их уже нельзя растаможить. Также собственники таких машин жалуются на высокие ставки налогов. Растаможка машины может обойтись больше, чем стоит сам автомобиль.

Проект перекрывает эти схемы. Если его примут, украинцы смогут ездить на авто, зарегистрированном на иностранную компанию, до 10 дней. Если нужно больше – придется подтверждать это документами. А если человек, который ввез машину в Украину, передаст авто в пользование кому-то другому, или вовсе ее разберет на запчасти, то ему грозит штраф 17 000 грн.

Контроль за автомобилями на еврономерах усилят. Полиция и фискальная служба получат доступ к базе пограничников. Фактически, они получат право останавливать водителей на еврономерах и испытывать сроки нахождения в Украине. Для этого создадут электронную базу автомобилей, которые въехали в Украину.

Фото: zaknews.in.ua

Также депутаты хотят ввести обязательную регистрацию машин, которые въезжают в страну более, чем на 30 дней.

За превышение сроков нахождения в Украине вводятся новые штрафы. Задержка в Украине на:

1-3 дня – 850 гривен или предупреждение;

4-10 дней – 5100 грн.

10-20 дней – 17000 грн.

Если машина зарегистрирована на компанию – штрафы выше. За задержку в Украине до 20 дней – штраф 17 тыс. грн. Такой же штраф за утерю транспорта или его передачу.

Если авто превысит сроки нахождения в Украине на:

более, чем 20 дней, штраф – 34 тыс. грн;

более, чем 30 дней, штраф – 85 тыс. грн;

более, чем 30 дней – 170 000 грн, или конфискация машины.

Таким образом, законопроект Комитета таможенной политики Верховной Рады, который был передан для ознакомления активистам "АвтоЕвроСилы", перекрывает практически все методы ввоза и пользования "евробляхами" в Украине.

Штрафовать предлагают не только собственника машины (он может быть подставным), но и водителя. Если водитель ездит на машине, которая нарушила режим пребывания в Украине, его оштрафуют на 8500 грн. За повторное нарушение – штраф 17 000 грн, лишение прав на год и конфискация автомобиля.

Как хотят легализовать "евробляхи"

С начала года комитет и активисты обсуждают условия растаможки "евроблях". Пока общего языка они не нашли.

В Молдове это было так. Ставку акцизов на растаможку правительство снизило на 70%. Было одно условие: машины должны быть завезены до 1 ноября 2016-го. Акция действовала полгода, за это время машины нужно было растаможить и зарегистрировать. В противном случае авто выдворяют из страны. Расходы на эвакуацию автомобиля нес его хозяин – 0,15 евро за каждый километр. Как только акция закончилась, полиции дали право останавливать машины с еврономерами и испытывать документы. А гражданин Молдовы теперь не может находится за рулем автомобиля с иностранной регистрацией.

Но в Украине есть свои отличия от Молдовы. У нас нет техосмотра, но есть норма Евро-5 для подержанных автомобилей. Хотя экологический стандарт в остальных странах относится только к производителям.

Техосмотр в Украине станет обязательным только с 2020 года – это одно из условий соглашения об ассоциации с ЕС.

Фото: Василий Артюшенко, zn.ua

Соучредитель общественной организации "Доступное авто" Михаил Катрук считает, что "молдавский сценарий" для Украины – это популизм. По его мнению, перед выборами власти выгодно было поднять тему "евроблях".

Саму же растаможку стоит делать доступной не только для собственников машин на еврономерах, считает Катрук.

Для решения проблемы довольно заменить требование Евро-5 на техосмотр и ввести на постоянной основе льготные тарифы на растаможку подержанных автомобилей, которые парламент принял в 2016-м, с отменой всех ограничений.

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