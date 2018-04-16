Известная американская певица Рианна из-за необычного образа стала одной из самых обсуждаемых знаменитостей на фестивале Coachella в американском штате Калифорнии, сообщает Корреспондент .

Стоит отметить, что артистка любит шокировать поклонников странными образами, и этот фестиваль Коачелла не стал исключением.

Кроме этого, недавно певица разместила на своей странице в Instagram откровенный, но очень чудный наряд, который большинство ее поклонников не пришелся по душе.

Как сообщал svodka.net, в Милане известная американская певица Рианна удивила поклонников выходом в свет в очень откровенном наряде.

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